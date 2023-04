Michele è un ragazzo con la sindrome di down che ama vivere la vita in maniera allegra e spensierata, sempre sorridente al cospetto della sorte. Con il suo inseparabile amico Adriano, adolescente paraplegico, con un viso vispo e l’animo di chi si sente libero, si divertono a trascorrere la giornata tra scherzi e battute lasciando traccia di ogni loro passaggio in qualsivoglia angolo del paese. Innamorati segretamente della bella Loredana, tutte le occasioni sono buone per vederla.

“GRAZIE MICHELE“

Videomessaggio del co-sceneggiatore Stefano Pomilia

SCHEDA

Durata: 14’

Data di realizzazione: 2022

Regia: ROSARIO ERRICO

Età: 52

Genere: COMMEDIA

Produzione: Immagine Corporation Production con Rai Cinema

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: LAZIO

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: Stefano Pomilia – Francisco Josè Fernandez – Rosario Errico

Soggetto: Stefano Pomilia – Francisco Josè Fernandez

Blocco tematico: DISABILITÀ

Cast artistico:

Andrea Roncato (maresciallo) Antonella Ponziani (mamma adriano) Rosario Errico (appuntato) Luca Lionello (giardiniere) Massimiliano Buzzanca (barbiere) Andrea Salcone (michele) Valerio Catoia (adriano) Kletia Rusi (ludovica) Pierangelo Siri Pozzato (prete)

Cast tecnico:

Blasco Giurato (direttore della fotografia) Alfonso Rastelli (scenografia) Maria Fassari (costumi) Ugo De Rossi (montatore) Maria Chiara Casà (musicista)