Grattino, il fermentino grattugiato per primi piatti sani e golosi

Una vera rivoluzione per tutti i piatti di pasta firmata da Euro Company, azienda specializzata nel settore della frutta secca: Grattino nasce dal processo di fermentazione di anacardi e pregiate noci di macadamia ai quali si aggiungono le note aromatiche della noce moscata e la leggera piccantezza del pepe nero, che donano a Grattino un sapore delicato, ma inconfondibile.

Come tutti i fermentini è un prodotto 100% vegetale, sano, fresco, biologico, creato tramite la fermentazione della frutta secca con la sola aggiunta di acqua, sale e spezie naturali.

Ideale per insaporire primi piatti o per aggiungere una piacevole nota di gusto a tante altre ricette, Grattino è adatto a tutti: a chi ha scelto di seguire una dieta sana riducendo il consumo di proteine animali, a chi segue una dieta plant-based, priva quindi di latte e derivati, ma anche a chi a questi è intollerante.

Così buono e gustoso, Grattino è disponibile nella pratica confezione apri e chiudi che ne preserva la fragranza e la durata.

“Il punto di forza del Grattino è sicuramente il sapore che si abbina con tanti cibi: perfetto per i primi piatti e semplice da usare, eccellente anche negli impasti e come topping. Ideale per condire un piatto di pasta col pomodoro o un risotto ai porcini, è adatto anche per realizzare un pesto fatto in casa: basta aggiungere olio e foglie di basilico fresco” commenta Tomas Marfella, chef-executive di Euro Company, che aggiunge: “È molto versatile, dà croccantezza se usato crudo e dona sapore e cremosità se si frulla assieme a ingredienti umidi; può essere usato in tante ricette sfiziose, anche per creare una golosa panatura per delle verdure o arricchire una vellutata“.

Grattino è in vendita nei negozi bio specializzati e su www.cuorevegano.it

Ricetta

Mezzemaniche alla Norma e Grattino



Ingredienti per 4 persone

Mezzemaniche 320 g

Passata di pomodoro 200 g

Melanzane circa 150 g

Aglio 1 spicchio

Basilico qb

Sale qb

Pepe qb

Olio evo qb

Olio di semi per friggere qb

Grattino 75 g (1 busta)



Procedimento

Facciamo scaldare appena un filo di olio evo e uno spicchio di aglio in camicia in una casseruola.

Appena l’aglio inizia a soffriggere versiamo la passata di pomodoro e facciamola cuocere per circa 15 minuti a fiamma dolce. Nel frattempo, tagliamo le melanzane a cubetti regolari, circa 3×3 mm, e friggiamole in abbondante olio di semi. Una volta fritte asciughiamole bene dall’olio in eccesso aiutandoci con la carta assorbente. Appena la passata di pomodoro è cotta spegniamo il fuoco, saliamo e pepiamo, a piacere. A questo punto aggiungiamo le melanzane fritte e le foglie di basilico alla passata.

Mettiamo a bollire l’acqua per la pasta. Una volta portata a bollore saliamo l’acqua e versiamo le mezzemaniche. Una volta cotte, scoliamole e saltiamole nella casseruola con il sugo. Impiattiamo e completiamo con una bella spolverata di Grattino.