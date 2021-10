Granola fatta in casa: il dolce per una colazione sana ed energetica

Ormai mi conoscete bene e sapete quanto io ami la colazione così come variarla di tanto in tanto. Non sono mai stata da tazza di caffè al volo e via. Una giusta colazione sana ed energetica mi aiuta ad affrontare la frenesia delle giornate tra i mille impegni.

Oggi vi propongo la ricetta della granola fatta in casa, così da averla a disposizione nei vostri vasetti ogni mattina: da tuffare in un bel tazzone di latte o, come piace a me, da gustare con dello yogurt e tanta frutta fresca di stagione.

Durante questi mesi di gravidanza sono passata da una colazione leggera nei primi mesi, quando l’appetito appena sveglia era quasi assente ad oggi, ormai nel secondo trimestre, con una fame assurda, necessitando di qualcosa di saziante. In queste settimane, una bella ciotola di questa granola mi ha soddisfatto e non poco.

Il mix di ingredienti con cui fare la granola è personalizzabile in base ai vostri gusti. Io ho usato insieme ai fiocchi d’avena la frutta secca che solitamente ho in casa: la mia preferita, come le mandorle, le nocciole e le noci pecan. Da grande golosona ho voluto arricchire la granola con gocce di cioccolato, mirtilli rossi e albicocche disidratate che adoro. Come vedete alimenti ricchi di fibre dal grande potere saziante e dall’alto valore energetico e, ovviamente, ricca di importanti valori nutritivi.

In questo periodo autunnale avete l’imbarazzo della scelta sulla frutta fresca da utilizzare, come mele, uva, melograno, cachi, mirtilli, prugne e pere. La vostra bowl di granola sarà ricca di proprietà nutritive e bellissimi colori autunnali, perché sappiamo che si inizia a mangiare prima con gli occhi che con la bocca. Quindi divertitevi con il gusto e i colori. Io in questi giorni non posso fare a meno del melograno, fonte prezioso di acido folico, minerali e vitamine: un concentrato di benessere per me e la mia bimba.

Ora aspetto di vedere le vostre bellissime bowl di granola e frutta!

Ingredienti:

250g di fiocchi d’avena

30 g di zucchero di canna

3 cucchiai di miele

75 ml di acqua

75 ml di olio di semi di girasole

100 g di frutta secca (nocciole, mandorle, noci pecan)

100 g tra gocce di cioccolato, mirtilli rossi e albicocche disidratate

Pochissimi i passaggi per una granola fatta in casa buonissima.

Per prima cosa, prepara lo sciroppo: in un pentolino porta a bollore a fiamma bassa, l’acqua, il miele e lo zucchero. Una volta tiepido aggiungi l’olio vegetale.







In una grande ciotola disponi i fiocchi d’avena e la frutta secca; io come frutta secca ho utilizzato le nocciole, le mandorle e le noci pecan intere ma se vuoi puoi utilizzare la frutta secca che più ti piace e sminuzzarla in modo grossolano. Cospargi lo sciroppo all’interno della ciotola con l’avena e mescola con cura.







Distribuisci il tutto su una placca da forno rivestita di carta forno e livella per bene. Cuoci per 25 min circa in forno preriscaldato a 160°C. Durante la cottura ti consiglio di girare la granola con un cucchiaio, almeno un paio di volte, così da renderla uniformemente croccante.

Una volta tolta dal forno, fai raffreddare e rompi gli agglomerati con le mani. Inizierai a sgranocchiare la tua granola ma ti manca un ultimissimo passaggio. Una volta che la tua granola risulti ben fredda, puoi aggiungere il tocco di golosità, gocce di cioccolato, mirtilli rossi o uvetta e albicocche disidratate. Dai una delicata mescolata e conservarla in vasetti chiusi ermeticamente fino a 15 giorni.

Se come me non saprai resistere, in una ciotola metti un vasetto di yogurt bianco, la granola croccante appena fatta e frutta fresca: io ho aggiunto delle fettine di mele e chicchi di melograno.