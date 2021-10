“Grande Fratello Vip”: anticipazioni della puntata di lunedì 4 ottobre

Domani, lunedì 4 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Dopo quanto accaduto nel corso della scorsa puntata, Soleil Sorge continua a essere al centro dell’attenzione della Casa. Il gruppo continua a mettere in discussione l’atteggiamento della ragazza: se da un lato c’è chi riconosce un cambiamento in positivo e crede nel suo pentimento, dall’altro c’è invece chi, come Ainett Stephens, nutre molti dubbi sulla personalità eccentrica della coinquilina.

E, a proposito di Ainett Stephens, nella puntata di domani sera, sarà raccontata la storia personale della showgirl che, nel corso degli anni, è stata scandita non solo dal successo televisivo, ma anche da grande dolore.

Nel loft di Cinecittà non mancano momenti ludici e momenti di grande intimità. Tra i concorrenti più divertenti c’è sicuramente Giucas Casella che però, proprio nelle scorse ore, si è lasciato andare a confessioni riguardanti la sua vita.

Amedeo Goria, Davide Silvestri, Nicola Pisu e Samy Youssef sono finiti in nomination: quale sarà il verdetto del televoto?