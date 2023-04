Edo, un ragazzo speciale è segretamente innamorato di Michela, la sua compagna di classe, ma lei è fidanzata ed il confronto per lui con l’altro è troppo alto, per un motivo evidente di cui è consapevole: la sua diversità.

Grazie alla sua passione per la recitazione, Edo troverà il coraggio di esprimersi e di farsi amare non solo da Michela.

“GRANDE EDO“

Videomessaggio dell’autore e regista Sebastiano Colla

SCHEDA

Durata: 10’

Data di realizzazione: 2022

Regia: SEBASTIANO COLLA

Età: 50

Genere: DRAMMATICO

Produzione: ROBBI

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: LAZIO

Opera prima: sì

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: SEBASTIANO COLLA

Soggetto: SEBASTIANO COLLA

Blocco tematico: DISABILITÀ

Cast artistico:

1. EDOARDO (Edo)

2. ANNAMARIA IACOPINI (insegnante recitazione)

3. GIADA RAICCHI (amica di Edo)

4. ALBERTO MATURI (amico di Edo)

5. LORENZO SIMONIELLO (amico di Edo)

Cast tecnico:

1. FEDERICO MARCHI (direttore della fotografia)

2. ELEN RIZZONI (assistente alla fotografia)

3. LORENZO CORVI (suono in presa diretta)