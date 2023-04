Gli occhi dell’altro racconta lo strato estremo di empatia di cui la nostra società e totalmente scevra. Attraverso un gesto tanto semplice quanto magico, quello di guardarsi negli occhi, per magia o forse solo per empatia, i protagonisti nel racconto si trovano l’uno nei panni dell’altro. È così che il giovane migrante prova l’esperienza di un ragazzo borghese, in un ciclo di eventi con finale a sorpresa che porta lo spettatore a provare interesse per gli “altri”.

VOTA

“GLI OCCHI DELL’ALTRO“

Videomessaggio del co-sceneggiatore Stefano Pomilia

SCHEDA

Durata: 15’

Data di realizzazione: 2022

Regia: ROSARIO ERRICO

Età: 52

Genere: DRAMMATICO

Produzione: Immagine Corporation Production

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: LAZIO

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: Stefano Pomilia – Rosario Errico

Soggetto: Stefano Pomilia – Rosario Errico

Blocco tematico: IMMIGRAZIONE

Cast artistico:

Lina Sastri (narratore) Alessandro Haber (professore) Rosario Errico (preside) Antonella Ponziani (bidella) Luca Lionello (lo zio) Melina Arena (madre alex) Alessio Errico (alex) Omar Paolo Mondo (nicolae)

Cast tecnico:

Nino Celeste (direttore della fotografia) Alfonso Rastelli (scenografo) Maria Fassari (costumi) Mauro Bonanni (montatore) Amedeo Minghi (musicista)