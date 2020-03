Giuseppe Anastasi: dal 27 marzo in radio e in digitale BERLINO

Da venerdì 27 marzo sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming e digital download BERLINO (Giuro Srl/Believe Digital), il nuovo brano del compositore e autore Giuseppe Anastasi che anticipa il suo nuovo disco di inediti di prossima uscita.

In questo nuovo brano da lui scritto, e che esce a due anni di distanza dal suo disco d’esordio, Giuseppe Anastasi riporta l’ascoltatore indietro nel tempo, nel novembre 1989, durante il giorno in cui a Berlino cadde il Muro che divideva in due la città e il mondo intero. Un uomo, nostalgico idealista di sinistra, vede cadere i suoi ideali insieme al muro, ma allo stesso tempo ritrova dall’altra parte la donna di cui è innamorato e dalla quale per tanto tempo è stato tenuto lontano: in mezzo all’amarezza per i propri ideali rifiorisce l’amore.

“Berlino è una canzone d’amore, con un retrogusto politico – dichiara Anastasi– Insieme al muro cadono gli ideali del protagonista, i suoi principi filosofici. Aumenta la paura che l’avere diventi più importante dell’essere, che il consumismo si mangi l’anima delle persone. La consolazione più grande è l’amore, perché aldilà del muro c’è la donna che ha sempre amato“.

