I giudici di X Factor 2020: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika

È stato Alessandro Cattelan, da perfetto padrone di casa di EPCC LIVE e di X Factor, a fare l’attesissimo annuncio ufficiale della formazione dei giudici di #XF2020: sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Una presentazione spettacolare ed emozionante, in stile incontro di boxe: un gioco di luci e di musica, Ale al microfono che scende dall’alto che chiama uno per uno i quattro giudici, vestiti con un bomber dorato con su scritti i rispettivi nomi (tranne Mika, in collegamento, presente però tramite un tablet “indossato” da un ballerino).

Un nuovo inizio, con una nuova formazione. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest’anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori.

Le prime dichiarazioni dei giudici

Subito dopo lo spettacolare annuncio ufficiale ad opera di Alessandro Cattelan, i giudici di X Factor 2020 si sono seduti sulle poltrone di EPCC LIVE per delle interviste, le prime nei panni di giudice del talent di Sky prodotto da Fremantle. Tra Hell Raton che annuncia di voler cercare «talento» e «futuro» e Mika che svela qual è stato il motivo che l’ha spinto a tornare, tra Emma che racconta qual è stata la reazione di Maria De Filippi, e Manuel Agnelli, che arriva in studio in una forma perfetta (merito di sua figlia…).

I casting di X Factor 2020

I casting di X Factor 2020 sono in corso fino al 20 giugno, per iscriversi è sufficiente compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting. Anche in queste settimane di lockdown la community di X Factor si è ritrovata, pronta a far sentire la propria voce e la propria musica unita nell’affermare #noicisiamo, accomunati dalla voglia di sognare, suonare e cantare. Tutto è pronto per l’inizio delle Audizioni.