Gisella Cozzo ci fa ballare e ritrovare il sorriso con ‘Feel Love’

Gisella Cozzo, cantautrice e producer italo-australiana, ha pubblicato ‘Feel Love‘, il suo nuovo singolo (distribuito da The Orchard, Sony Music) e il videoclip. Per lei è un vero e proprio ritorno alle origini, con un pezzo pop di caratura internazionale dai ritmi coinvolgenti.

In ‘Feel Love‘ troviamo una Gisella insolita che, fiera della sua crescita, sia come artista che come donna, ci travolge con un ritmo pop -funky senza tempo e la sua immancabile energia. Gisella debutta anche alla regia, oltre che alla direzione artistica mostrandoci con fierezza la sua nuova maturità.

Gisella Cozzo nasce da genitori Italiani, in Australia, nella città cosmopolita di Melbourne. Studia canto e recitazione dall’età di nove anni e si diploma alla St Aloysius College, in Arte Drammatica. In Australia, a sedici anni, vince il talent show televisivo più importante, Young Talent Time. Ben presto inizia la sua carriera come “support artist” girando l’Australia, aprendo i concerti di artisti australiani e italiani, come Eros Ramazzotti, Marcella Bella, Fiordaliso, Pupo, I Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Riccardo Fogli, i Pooh, e tanti altri. A Londra, continua gli studi artistici e si perfeziona poi in Italia, diplomandosi in teoria e solfeggio al conservatorio di Milano. Proprio a Milano la sua carriera artistica decolla: Gisella pubblica i primi dischi in inglese per il mondo pop/dance con alcuni brani prodotti dai Fratelli La Bionda e Silvio Amato. In Italia, Gisella è conosciuta soprattutto per gli innumerevoli spot ai quali ha dato la voce e che spesso ha scritto lei stessa. Spot come Ciobar , Levissima, Rio Casa Mia, Poste Italiane, Coca Cola, Fiat, Levi’s (Dockers) che l’hanno consacrata “Regina degli Spot”. Tra tutte, la più celebre, è il suo intramontabile tormentone estivo, ‘Joy, I Feel Good I Feel Fine‘, colonna sonora della Coppa del Nonno e di tante estati italiane, andato in onda per oltre vent’anni.

Gisella, qual è il messaggio di ‘Feel Love‘?

Ho scritto un testo apparentemente semplice con un messaggio importante, trasversale e senza tempo: “Lasciati andare, senza condizionamenti…alzati e balla. Apri il cuore, libera l’amore e lascialo libero di andare. La vita è troppo breve… Adesso e ora, è arrivato il momento di alzarsi e ballare.” Nel video, canto e ballo in un contrasto volutotra una ambientazione industriale ed una affascinante campagna lombarda che esalta i colori dell’estate. Con questo brano invito a ballare e sorridere alla vita: le cadute, possono essere rincorse per ritrovare un nuovo ritmo che ci spinga ad osare e pretendere di essere felici.

Che effetto ti fa sentirlo alla radio?

È sempre una bella sorpresa sentirlo in radio e capire che piace. In tanti mi hanno detto che è il più bel brano che abbia mai scritto e devo ammettere che l’idea mi rallegra. Fare musica deve assolutamente fare crescere, costringerci a dare il meglio e se questa canzone piace, non posso che esserne contenta. Durante le serate quando la faccio sento delle vibrazioni molto positive che mi arrivano dal pubblico, in uno scambio emotivo che non ha paragoni.

Gisella, che cos’è per te la musica?

La musica serve a distrarre dalle preoccupazioni, ma per me è una vera medicina, l’unica che consumo, la mia pillola della felicità. Fare musica significa regalare un po’ di questa spensieratezza anche agli altri, un compito che credo sia di grande responsabilità e irrinunciabile. La musica ci unisce ed è un collante per tutti. Dai grandi concerti, ai piccoli eventi, alle cene, i dopocena. Un fil rouge per la vita intera. Personalmente, continuo ad emozionarmi tantissimo, nonostante siano davvero tanti anni che faccio questo mestiere. È il mio elisir, perché per fare tutti i vocalizzi, muovi ogni muscolo, liberi endorfine e questo, mantiene giovani. (Almeno spero!)

È partito il Feel Love Tour?

Il Feel Love Tour è partito da Milano il 15 di luglio e arriverà, attraversando l’Italia, in Sardegna a Sant’ Antioco. Poi ripartirà in autunno da Milano. Questa è un’opportunità importante di ritrovare il mio pubblico, oggi più che mai, dopo la lunga pausa. Poi, che gli spettatori, siano “Mille”, come cantano Fedez Orietta Berti e Achille Lauro, o solo uno, riesce sempre e comunque, a farmi felice. Costringendomi a dare il massimo. È vero che su YouTube, sui social, ci sono i like che contano, ma avere di fronte il proprio pubblico è impagabile e leggere sul loro viso l’approvazione, genera un’energia unica. In queste serate faccio anche una versione di ‘Feel Love‘, unplugged, senza tutti gli arrangiamenti che lo confezionano per la versione radiofonica. È una cosa che faccio spesso con i miei brani e quando capisco che il pezzo piace anche così, senza fronzoli, nudo e crudo, è il massimo per me.

Hai la sensazione, grazie ai live, che si stia tornando a “vivere” anche per il mondo dello spettacolo?

Di serata in serata, sento che finalmente noi artisti stiamo tornando a vivere, alla normalità. Siamo stati dimenticati, messi da parte. La musica non si deve fermare perché è medicina per tutti, un mezzo per trasmettere cose buone del quale abbiamo assoluto bisogno. Dobbiamo essere responsabili e vaccinarci tutti, anche per chi ha malattie gravi che non gli permettono di farlo. Dobbiamo mettercela tutta e fare fronte comune a questo virus, che rappresenta ancora un pericolo. Non dobbiamo rischiare di ritrovarci ancora una volta assediati e messi in pericolo. Io sono vaccinata e, dal momento che viaggio con il mio tour e incontro gente, credo che questo sia un dovere ed una responsabilità che non posso demandare.

Sei un “vulcano” e sembra che per te il tempo non passi. Qual è il tuo segreto?

Il non fermarmi mai: se non avessi progetti, significherebbe che sono morta. Sono in giro per l’Italia, come abbiamo detto, ma sto anche preparando un album, che spero possa uscire per la fine dell’anno. Io sto bene con me stessa, consapevole che posso piacere come no, ma questa sono io! La musica fa parte di me e non potrei immaginare la mia vita diversamente. È la spinta vitale che anima le mie giornate, che ha tracciato il mio destino. A sedici anni quando vinsi il talent più importante di quegli anni in Australia, è stato un giro di boa e la conferma di quello che sentivo da sempre. In fondo dentro di me, sono ancora quella ragazzina che sogna cantando e ballando!

Guarda ‘Feel Love’ di Gisella Cozzo: