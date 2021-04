Tutto pronto per le Giornate Professionali di Cinema “Reload”: il 4 e 5 maggio in streaming

Arrivati prossimi alla scadenza degli accrediti, si delinea in maniera concreta la scaletta degli appuntamenti delle Giornate Professionali di Cinema, che si terranno il 4 e 5 maggio 2021 in streaming sul portale www.giornatedicinema.it.

L’accreditamento sarà possibile ancora fino a domenica 2 maggio registrandosi sul sito www.giornatedicinema.it. Come ogni anno, gli interessati appartenenti alle categorie “esercizio”, “distribuzione”, “industrie tecniche” e “stampa” dovranno compilare il formulario on line e attendere la conferma di avvenuta registrazione. L’accredito sarà confermato salvo verifica dell’attinenza a una delle categorie. Si invita pertanto a indicare correttamente la categoria di appartenenza e la società per cui lavora il richiedente, considerando che trattandosi di edizione online è possibile consentire la partecipazione anche ai collaboratori delle sale cinematografiche. La visione dell’evento avverrà mediante inserimento di user ID e password.

Sarà un’edizione diversa dal solito per la forma di realizzazione, ma non nella sostanza e nella struttura che sarà caratterizzata dalla presentazione dei film delle distribuzioni all’interno di convention o in blocchi trailer, presentati e introdotti prima del lancio. La premiazione dei biglietti d’oro al cinema italiano, i film di maggior successo, le sale che hanno registrato il maggior numero di spettatori e gli artisti emergenti come nella migliore tradizione di ANEC.

Le date individuate sono un passaggio chiave per il significato che racchiudono, a una settimana dalle prime riaperture del settore dopo lo stop di 6 mesi. Un momento strategico per gettare uno sguardo alla ripartenza di filiera, con i protagonisti della filiera uniti nell’obiettivo del “Reload”, ricaricare il sistema, riavviare il settore cinematografico verso una nuova primavera.

L’edizione, condotta da Gioia Marzocchi, si concluderà con un momento istituzionale che vede impegnate tutte le compagini della filiera dell’esercizio, con interventi anche dalle associazioni internazionali, per una testimonianza di cosa si è fatto e cosa è “work in progress” per le settimane a venire. Attesa la partecipazione del Ministro della Cultura Dario Franceschini che ha dato sua conferma, salvo imprevisti istituzionali dell’ultima ora.

Di seguito il programma con la scaletta delle presentazioni delle distribuzioni.

MARTEDÌ 04 MAGGIO



Ore 15:00 – 18:00

Apertura delle Giornate Professionali di Cinema RELOAD con saluto dei Presidenti



Convention:

MEDUSA FILM

01 DISTRIBUTION

VISION DISTRIBUTION

LUCKY RED

NOTORIOUS PICTURES

I WONDER PICTURES

ADLER ENTERTAINMENT



Trailer Distribuzioni:

TEODORAMOVIES INSPIRED

OFFICINE UBU

VALMYN

EUROPICTURES

FENIX ENTERTAINMENT



Ore 19:00 – 20:00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI BIGLIETTI D’ORO ANEC



MERCOLEDÌ 05 MAGGIO

Ore 10:00 – 12:45

Convention:

WARNER BROS. ITALIATHE WALT DISNEY COMPANY ITALIA

UNIVERSAL PICTURES ITALY

EAGLE PICTURES

BIM FILM

ACADEMY TWO

KOCH MEDIA ITALIA



Trailer Distribuzioni:

SATIN FILMTUCKER FILM

NO.MAD

DRAKA

CINECLUB INTERNAZIONALE



Ore 15:30 – 17.15

INCONTRO ISTITUZIONALE “RITORNO AL CINEMA”



Modera:

Simone Gialdini – Direttore Generale ANEC



Partecipano:

Gianluca Bernardini – Presidente ACEC

Carlo Bernaschi – Presidente onorario ANEC

Fabia Bettini – Alice nella Città

Francesca Cima – Presidente Sezione Produttori ANICA

Phil Clapp – Presidente

Gabriele D’Andrea – Direttore Marketing Lucky Red

Piera Detassis – Presidente Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello

Domenico Dinoia – Presidente FICE

Carlo Fontana – Presidente AGIS

Gianluca Giannelli – Alice nella Città

Massimiliano Giometti – Giometti Cinema

Laura Holgatte – CEO UNIC (Unione Internazionale dei Cinema)

Luigi Lonigro – Presidente Sezione Distributori ANICA

Mario Lorini – Presidente ANEC

Francesco Rutelli – Presidente ANICA



Oltre ai rappresentanti del:

Ministero della Cultura

Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

Regione Lazio

Un parterre di interventi che coinvolgono tutta la filiera del cinema, impegnata nel rilancio della sala cinematografica per un graduale ritorno alla quotidianità.