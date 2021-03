Giorgia Nicole Basciano: “Non ho una relazione con il marito di Guendalina Tavassi”

“Avrei preferito non parlare di questa vicenda, perché sono molto dispiaciuta e amareggiata in questo momento”: esordisce così la modella Giorgia Nicole Basciano, in questi giorni finita suo malgrado al centro del gossip perché si è diffusa la notizia che avrebbe una storia clandestina con Umberto D’Aponte, marito di Guendalina Tavassi (Grande Fratello, Tale e quale show).

“La realtà dei fatti è solo una: sono stata accusata di avere una relazione clandestina con il marito della mia conoscente Guendalina Tavassi, cosa mai avvenuta. Per me Umberto è un amico, nonché socio di mio fratello, una persona con cui condivido solamente un’amicizia” continua Basciano, che aggiunge: “Non mi piace spettacolarizzare il mio privato, ma viste le notizie che stanno uscendo sono costretta a raccontare la mia versione, cioè la verità: non c’è mai stato alcun tradimento da parte mia né con Umberto, né con altri uomini. Sono felice nella mia relazione e vorrei che tutto ciò si risolvesse nel rispetto delle vite di tutti”.

Il gossip che ha visto come protagonista la bella modella è nato dopo che una ragazza ha riportato al presentatore Amedeo Venza una segnalazione riguardante un presunto litigio tra Guendalina Tavassi e Giorgia Nicole Basciano avvenuto all’interno di un ristorante, bloccato solamente grazie all’intervento di amici e parenti presenti all’interno del locale. Successivamente il litigio è stato confermato da Umberto D’Aponte, che ha però categoricamente smentito la sua presunta relazione extra coniugale con Giorgia.

Un gossip alimentato dalla crisi tra Tavassi e D’Aponte

In realtà il gossip si è gonfiato in seguito all’annuncio di Guendalina Tavassi che, durante una diretta Instagram, ha affermato di essere in crisi con il marito da mesi. Anche se poche settimane fa Guendalina aveva confidato ai suoi follower che non dormiva più nel letto col marito per “vendetta”, in questo caso non ha svelato i motivi della rottura, spiegando semplicemente che nel corso del tempo l’amore può cambiare e che Umberto sarà sempre il papà dei suoi figli.

D’Aponte, dal canto suo, su Instagram ha ammesso di essere innamorato della madre dei suoi figli e di essere pronto a tutto per riconquistarla. L’imprenditore ha spiegato che l’unica persona a cui sente di chiedere scusa è solo Guendalina, a causa di alcuni comportamenti sbagliati.