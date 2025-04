GionnyScandal torna con “CTRL Z”: il nuovo singolo disponibile dal 18 aprile

GionnyScandal, uno dei principali esponenti della nuova generazione rap italiana, annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “CTRL Z”, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 18 aprile 2025. Il brano segna l’inizio di una nuova fase artistica per il rapper, noto per la sua capacità di fondere elementi urban, pop, jersey club e melodie vocali coinvolgenti.

Un mix di generi per un sound unico

“CTRL Z” rappresenta un ulteriore passo nella carriera di GionnyScandal, che dopo il sold out al concerto milanese ai Magazzini Generali e il successo di hit come “Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre” e “Sei così bella”, continua a sperimentare con nuovi suoni. Il brano, scritto da Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, anticipa l’uscita del nuovo album prevista per l’estate.

Un testo che esplora il rimpianto e la nostalgia

“CTRL Z” esplora il desiderio di poter cancellare gli errori del passato, come se esistesse un comando per tornare indietro nel tempo. Con un testo diretto e malinconico, la canzone affronta il dolore di una relazione finita e l’incapacità di dire addio. Il ritornello, sincero e toccante, mescola nostalgia e speranza, evocando momenti in cui l’amore era ancora presente.

GionnyScandal: un artista versatile e sensibile

Attraverso “CTRL Z”, GionnyScandal si mostra in una nuova luce, più intima e riflessiva, consolidando la sua posizione nella scena musicale contemporanea. La ballad, arricchita da ritmiche Jersey Club, combina sonorità pop e rap, mantenendo al centro le emozioni e gli stati d’animo che da sempre caratterizzano la musica di GionnyScandal. “CTRL Z” conferma la versatilità dell’artista e la sua capacità di spaziare tra generi diversi, offrendo una canzone intensa che colpisce fin dal primo ascolto.

Disponibilità e piattaforme

“CTRL Z” sarà disponibile dal 18 aprile 2025 su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube. Per rimanere aggiornati sulle novità di GionnyScandal, è possibile seguirlo sui suoi canali social ufficiali.