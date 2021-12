Gingerbread Cookies: il vero profumo del Natale

Da diversi anni i biscotti di pan di zenzero sono diventati il simbolo dei dolci di Natale anche qui da noi in Italia. Accanto ad una tazza di tè o appesi ad un albero di natale, non possono mancare nelle nostre case.

Dalla miscela di melassa e zucchero di canna nasce un composto che viene aromatizzato con zenzero, cannella, chiodi di garofano e noce moscata. Il profumo che si sprigiona in casa, durante la cottura, ha qualcosa di magico: il caldo e accogliente profumo di questi biscotti è una carezza per l’anima. I gingerbread cookies sono i biscotti per eccellenza delle festività natalizie. Quest’anno ho realizzato questi biscotti con la vera ed originale ricetta anglosassone, che prevede l’aggiunta di melassa, pubblicata dalla cake design Barbara Regini. Questo biscotto nasce a forma di omino ma divertiamoci con i tagliapasta che abbiamo in casa, come casette, stelline, renne e alberelli. Create qualsiasi forma evochi aria di festa, aria di Natale e non dimenticatevi di decorare i biscotti con la glassa, la cosiddetta ghiaccia reale: è un tocco in più che li rende ancor più belli.

La melassa in questi biscotti è l’ingrediente principale: non sostituitelo con il miele o altri ingredienti, non otterrete lo stesso risultato. Sicuramente girerete un po’ per trovarla ma non è impossibile e poi il risultato finale vi ricompenserà di tutte le fatiche.

Mettete delle canzoni natalizie, tirate fuori i più bei tagliapasta e preparate questi biscotti buoni, croccanti e dal vero profumo di Natale.

Ingredienti:

Per i biscotti

160 g di zucchero di canna integrale

250 g di melassa

250 g di burro morbido a temperatura ambiente

2 uova a temp. amb.

3 cucchiaini di zenzero in polvere

3 cucchiaini di cannella

Un cucchiaino di chiodi di garofano

Mezzo cucchiaino di noce moscata

Un cucchiaino di sale

800 g di farina 00









Nella ciotola della planetaria, con la frusta a foglia (o k) fai amalgamare la melassa con lo zucchero di canna, fino ad ottenere una crema. Aggiungi il burro morbido e fai ben montare il composto per 8-10 min circa, fino ad ottenere un composto spumoso. Dopodiché unisci un uovo alla volta e monta fino a che le uova saranno completamente amalgamate. Setaccia la farina e le spezie e uniscile al composto, aziona la planetaria fino ad ottenere un impasto appiccicoso ma che abbia assorbito tutti gli ingredienti secchi.









Trasferisci l’impasto su un banco da cucina spolverato con un po’ di farina e impasta a mano giusto il tempo per formare un unico impasto liscio. Come per la classica pasta frolla (vedi biscotti san valentino), date all’impasto una forma appiattita e rettangolare, cosi si raffredderà in modo uniforme. Vi consiglio di dividere in due l’impasto così lo potrete stendere con più facilità, avvolgi i panetti nella pellicola alimentare e fai riposare in figo per circa un’oretta.









Dopo il riposo lavora qualche secondo l’impasto con le mani e inizia a stenderlo tra due fogli di carta forno, così non utilizzerai la farina che tende a sporcare l’impasto. Stendi l’impasto di 5 mm di altezza, riponilo per mezz’ora in frigo con la carta forno e dopo puoi coppare i tuoi biscotti con i tagliapasta che hai scelto. Questo piccolo riposo in frigo ti consentirà di ottenere dei biscotti dalla forma regolare, liscia e perfetta.

Disponi i biscotti su una teglia antiaderente microforata oppure sulla placca da forno rivestita di carta forno. Riponete la teglia per 20 min circa in frigo e poi infornate a 170°C in forno statico preriscaldato per 7-8 min. Una volta cotti sfornali e falli raffreddare prima di procedere con la decorazione con la ghiaccia reale.

Per la ghiaccia reale

280 g di zucchero a velo setacciato

50 g di albume pastorizzato

Un cucchiaio di succo di limone filtrato

Zuccherini per decorare





In una ciotola metti lo zucchero a velo setacciato, l’albume e il succo di limone filtrato e con un frullino elettrico o con una planetaria monta la ghiaccia, fino ad ottenere un composto sodo e lucido. Non deve colare dalla frusta: più tempo monta più sarà densa. Riempite una sac-à-poche e divertitevi a decorare i vostri biscotti; se volete potete anche decorare la ghiaccia con coloranti alimentari in gel e impreziosire i biscotti con tanti zuccherini colorati.