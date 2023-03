Tisanoreica Professional, Gianluca Mech ospite dello Stella Giannicola Institute a Napoli: guest star Valeria Marini

Sono passati venticinque anni da quando l’imprenditrice Stella Giannicola ha deciso di scommettere passione, ricerca ed innovazione nel suo Stella Giannicola Institute situato a Napoli, realtà assolutamente all’avanguardia che offre differenti servizi specialistici, dai trattamenti di estetica tradizionale fino ad arrivare alle ultime tecnologie professionali.

Per festeggiare questo importante traguardo, è stato organizzato un evento per il prossimo 30 marzo, a partire dalle ore 18.30, proprio presso lo Stella Giannicola Institute, nel corso del quale si terrà un incontro sulla sindrome dell’ovaio policistico e cura fitochetogenica alimentare con i prodotti della nuova linea Tisanoreica professional. Durante l’incontro – moderato da Gianluca Mech, divulgatore scientifico di Salute e Benessere e patron della dieta Tisanoreica – ci sarà l’intervento della Dott.ssa Roberta Tramontana, ginecologa, e della guest star della serata, la showgirl Valeria Marini, reduce dal successo di “Tale e quale show”.

La sindrome dell’ovaio policistico è uno dei disturbi endocrini (ormonali) più comuni delle donne in età fertile: ne soffre, infatti, circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. L’insorgenza di questa condizione comporta una serie di problemi: a livello estetico, per la difficoltà a perdere peso e l’aumento della peluria (irsutismo); a livello sanitario, in quanto è la prima causa di infertilità femminile; inoltre, possono svilupparsi anche problemi alla voce, nello specifico un’alterazione sia del tono che del timbro vocale.

Durante l’incontro Gianluca Mech presenterà la nuova linea Tisanoreica Professional con nuove formule arricchite di principi attivi brevettati, che prevede una serie di protocolli più efficaci per perdere peso e depurare: tra questi anche uno, molto importante per le donne, proprio per il trattamento alimentare della sindrome dell’ovaio policistico. La nuova linea Tisanoreica Professional è disponibile nei migliori centri di medicina estetica, nei centri estetici selezionati e nei centri In Tisanoreica.