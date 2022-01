Gianluca Mech, doppietta di programmi nel weekend: oltre a “L’ingrediente perfetto” su La7 torna su Rai2 con “Fatto da mamma e da papà”

Saranno week-end all’insegna del piccolo schermo, quelli che attendono Gianluca Mech. L’imprenditore, noto per aver ideato la dieta Tisanoreica, da diversi anni è anche un apprezzato personaggio televisivo grazie al suo coinvolgimento all’interno di programmi di successo e di qualità. In questo periodo, mentre continua a portare avanti la sua partecipazione nel programma della domenica mattina di La7, “L’ingrediente perfetto” con Maria Grazia Cucinotta, è pronto a tornare su Rai2 con un altro programma, anch’esso prodotto da Elio Bonsignore per Me Production: “Fatto da mamma e da papà”, condotto da Flora Canto.

A partire da sabato 15 gennaio, a mezzogiorno, nel corso degli otto appuntamenti previsti, ad alternarsi ai fornelli ci saranno genitori famosi che racconteranno aneddoti della propria vita lavorativa e familiare mentre saranno intenti a preparare ricette sfiziose, facendo conoscere al pubblico televisivo lati inediti dei beniamini del piccolo e grande schermo.

Anche quest’anno, nel suo spazio di approfondimento, Mech si occuperà di dare consigli e suggerimenti per una sana alimentazione dei più piccoli: “Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con Fatto da mamma e da papà. Un programma che mi permette di lanciare un messaggio positivo. E’ vero che con il Dott. Lorenzo Cenci criticheremo alcuni piatti ma daremo anche delle alternative per correggerli e farne qualcosa di buono e di sano”.