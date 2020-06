Georgia Viero lancia un’asta benefica per sostenere Make-A-Wish Italia

Solidarietà e spettacolo, un binomio vincente. La biondissima conduttrice italoargentina Georgia Viero ha organizzato un’asta a scopo benefico, in coincidenza con il terzo anniversario dell’addio di Francesco Totti al calcio giocato.

L’asta, disponibile per una settimana, è a cura della piattaforma online CharityStars ed i proventi, una volta conclusa, andranno alla Make-A-Wish Italia Onlus. Il gesto è molto originale poiché nessun conduttore ha dato in dono per un’asta benefica la propria scaletta personale e ci si potrà infatti aggiudicare proprio quella della presentatrice con annotazioni e domande fatte agli ospiti in studio, la lista dei crawl andati in onda durante la puntata del 28/05/2017 di un format tv condotto dalla stessa quando era volto di Canale 21 assieme ad altri cimeli che riguardano tutti l’ex capitano giallorosso e che sono stati utilizzati per organizzare la puntata di quel giorno storico.

Chi si aggiudicherà il lotto potrà anche parlare con l’ex volto del Processo di Biscardi, per farsi raccontare qualche aneddoto divertente sul dietro le quinte di un programma tv.

Per partecipare all’asta basta collegarsi a www.charitystars.com

(photo credit Michele Simolo)