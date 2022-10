Nuovo e imperdibile appuntamento con “Generazione Zeta”, la trasmissione scritta e condotta da Monica Setta, in onda su Rai2 ogni martedì subito dopo la mezzanotte che, di settimana in settimana, continua a crescere negli ascolti.

Nella puntata odierna si parlerà delle baby squillo dei Parioli con la testimonianza di Silvia Salemi, famosa cantante e mamma di due ragazze adolescenti: Sofia e Ludovica. Insieme a Silvia ci saranno Rosa Chiara Scaglione, autrice del documentario “La ragazza dei Parioli” e la psichiatra Laura Dalla Ragione, consulente scientifica della trasmissione.

In scaletta, due interessanti faccia a faccia con gli attori Sebastiano Somma ed Eva Grimaldi che risponderanno alle domande dei ragazzi in studio su amore, carriera, successo, dolore e futuro. Intervista doppia, inoltre, a Marco Valerio Montesano, 24enne protagonista del Marchese del Grillo al Teatro Sistina di Roma e a Benedetta Valanzano, sua collega nella piece con Max Giusti per la regia di Massimo Romeo Piparo.

Infine, tavolo dedicato al deep web con Marco Ferraglioni, la vicepresidente del Moige Elisabetta Scala e l’imprenditore esperto in cyber sicurezza Piero Iezzi.