Rai2, Generazione Z: anticipazioni della puntata del 6 dicembre in onda a mezzanotte e 10

Puntata natalizia stanotte di Generazione Z, il programma scritto e condotto da Monica Setta che va in onda su Rai2 in anticipo a mezzanotte e 10.

La puntata si aprirà con Micol Olivieri, eroina de I Cesaroni che ha lasciato il set dopo il grande successo avuto da ragazzina. A seguire la storia di Annalisa Minetti che si racconta ai ragazzi in studio e, grande scoop, Giovanna Rei che racconta le molestie subite dal produttore americano Harvey Weinstein.

Icona musicale della Genz è Lorenzo Lepore, figlioccio artistico di Fiorella Mannoia. La storia esclusiva è quella di Aurora Caporossi che dalla sua anoressia è uscita fondando Animenta, associazione che aiuta le ragazze affette da disturbi alimentari e che collabora anche con Ambra Angiolini. In studio con Aurora, la psicoterapeuta Valeria Fiorenza Perris della start up Unobravo network di psicologia on line che si è sviluppato nel periodo pandemia Covid.