Gardaland Resort festeggia 50 anni: grande evento il 19 luglio con Boomdabash, Carl Brave, Rkomi e Sarah Toscano

Gardaland Resort entra ufficialmente nella sua cinquantesima stagione con un ricco programma di eventi che culminerà il 19 luglio 2025, giorno esatto dell’inaugurazione del parco nel 1975. Un traguardo storico che verrà celebrato con una grande festa tra musica, spettacolo e ricordi, pensata per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Tra LEGOLAND, Wreckage e show sotto le stelle

Il programma estivo si è aperto con la riapertura di LEGOLAND® Water Park Gardaland, unico nel suo genere in Italia, mentre dal 28 giugno torna Gardaland Night is Magic, con apertura serale fino alle 23.00. Tra le novità più attese, anche il ritorno di WRECKAGE, l’esperienza walk-through adrenalinica ambientata in una stazione spaziale precipitata sulla Terra, disponibile con biglietto extra.

Ogni sera, alle 22:45, l’appuntamento è con Forever Gardaland – 50 anni insieme, uno spettacolo serale tra fontane danzanti, laser e video mapping nella scenografica Piazza Jumanji.

Il 19 luglio il 50th Anniversary Party in diretta su RTL 102.5

La serata clou sarà il 19 luglio con il 50th Anniversary Party, trasmesso in diretta nazionale da RTL 102.5, media partner ufficiale dell’evento. A partire dalle 18:30, la festa prenderà vita con DJ set e performance musicali che celebreranno i decenni di Gardaland, a partire dagli anni ’70.

Ospiti d’eccezione: dai The Trammps ai nuovi protagonisti della scena italiana

Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale. Tra i protagonisti:

• The Trammps, leggende della disco music con la hit “Disco Inferno”

• Boomdabash, esplosivi e amatissimi con il loro sound reggae-pop

• Sarah Toscano, vincitrice di un celebre talent, al debutto sul palco di Gardaland

• Carl Brave, in un atteso duetto con Sarah Toscano e con i suoi successi più amati

• Rkomi, che chiuderà la serata con una performance dal forte impatto emotivo

Un resort in evoluzione tra innovazione e internazionalizzazione

Gardaland si conferma punto di riferimento del divertimento per tutta la famiglia, con un pubblico composto per il 70% da visitatori italiani e per il 30% da turisti stranieri. Tra le novità del 2025, grande successo per Animal Treasure Island, attrazione esclusiva a livello mondiale, già apprezzata da migliaia di ospiti.

Con il 50° anniversario, Gardaland Resort rinnova il suo impegno verso esperienze immersive, inclusive e capaci di raccontare – attraverso il gioco e lo stupore – mezzo secolo di magia.