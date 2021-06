Galette di albicocche e mirtilli con gelato alla vaniglia: il dolce perfetto per l’estate

Avevo voglia di un dolce semplice, senza pretese, veloce da realizzare: la galette di frutta faceva proprio al caso mio! Un dolce rustico, senza nessuno stampo: impasta, stendi, farcisci e inforni. Una buona e croccante pasta brisée​ è la base di questa crostata di frutta dalle origini francesi, che racchiude frutta fresca condita con un po’ di zucchero.

Un dolce delizioso e facile da preparare,​ un perfetto dessert di stagione. La mia galette è​ con albicocche mature e piccoli mirtilli, che in cottura si ammorbidiscono e creano, grazie allo zucchero, un ripieno cremoso e goloso. Per la pasta brisée ho preso spunto dalla ricetta dei mitici ragazzi di Gnam box.

La galette è​ un dolce già​ bello e buono così, ricco di colori e di bontà,​ ma puoi renderla perfetta servendola con una pallina di gelato alla vaniglia.

Non vi nego che è la prima volta che preparo il gelato senza gelatiera e, ad essere sincera, mi ha svoltato l’estate. Un procedimento molto semplice per un gelato​ cremoso e senza uova, con soli due ingredienti: panna e latte condensato. Con semplici passaggi otterrai un gelato di una cremosità e gusto unici. Per accompagnare la mia galette ho preferito un gusto neutro e delicato come quello della vaniglia, ma non ti nego che presto proverò tante altre varianti di gusto.

L’ingrediente essenziale per questo gelato è proprio il latte condensato che puoi tranquillamente comprare o preparare in anticipo il giorno prima, con un procedimento veloce e molto semplice che ora ti mostrerò.

Per una merenda super golosa o come dessert dopo una cena, la galette di albicocche e mirtilli accompagnata con del cremosissimo gelato alla vaniglia è un dolce estivo buonissimo e di vero effetto. I tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta!

Ingredienti:

Per il latte condensato:

– 250 g di latte

– 190 g di zucchero a velo

– 25 g di burro

In un pentolino aggiungere tutti gli ingredienti – il latte, lo zucchero e il burro – e cuoci a fiamma bassa, avendo cura di mescolare con un cucchiaio di legno.​ Quando inizia a bollire continua a mescolare e cuoci per altri 15 min. Risulterà ancora lento, non ti preoccupare: una volta freddo si addenserà. Fai raffreddare a temperatura ambiente, poi versa in un barattolo di vetro e conserva in frigo.

Per il gelato alla vaniglia senza gelatiera:

– 250 g di panna fresca liquida

– 200 g di latte condensato

– un cucchiaio di vaniglia







Monta la panna ben fredda con la vaniglia in una ciotola, o con le fruste elettriche o la planetaria. Aggiungi un po’ alla volta il latte condensato e delicatamente, con una spatola, mescola dal basso verso l’alto. Trasferisci il gelato in un contenitore ermetico e fai riposare in freezer per almeno 6 ore.

Per la galette di albicocche e mirtilli:

– 200 g di farina di tipo 1

– 60 g di farina di mandorle

– 60 g di zucchero di canna

– 100 g di burro freddo

– 50 g di acqua fredda

Per il ripieno di frutta:

– 600 g di albicocche

– 70 g di mirtilli

– 40 g di zucchero di canna

– 2 cucchiai di amido di mais

– un cucchiaio abbondante di farina di mandorle

– un tuorlo d’uovo

– un cucchiaio di zucchero di canna

In un robot da cucina, o nella ciotola della planetaria, inserisci tutti gli ingredienti per preparare la base della galette: la farina, la farina di mandorle, lo zucchero di canna, il burro freddo a pezzetti​ e l’acqua. Con il gancio k impasta qualche minuto e termina impastando un po’ con le mani. Fai un panetto sottile e rettangolare e fai riposare​ in frigo per circa un’ora, avvolgendo con la pellicola trasparente.

Una volta che la pasta ha riposato, stendila su un piano ben infarinato, di uno spessore di circa 3 mm oppure direttamente sulla carta forno. Cerca di dare una forma tendenzialmente tonda alla pasta e disponi un cucchiaio abbondante di farina di mandorle al centro. La farina di mandorle assorbirá i succhi della frutta durante la cottura,​ mantenendo asciutta la base della tua galette. Trasferisci la pasta stesa su carta forno sulla placca da forno.









Lava la frutta e in una ciotola metti i mirtilli, le albicocche tagliate a fette, l’amido e lo zucchero. Disponi la frutta sulla base della pasta, lasciando 4 cm dal bordo. Richiudi i bordi, ripiegandoli sulla frutta, spennellali con il tuorlo d’uovo e spolvera con un cucchiaio di zucchero. Cuoci in forno a 180°C​ per circa 40 min.











Fai raffreddare per bene qualche ora e servi la tua galette con una pallina di gelato alla vaniglia che hai precedentemente preparato.

Consigli:

– Puoi utilizzare la frutta che più ti piace, preferisci sempre quella di stagione.

– Puoi utilizzare diverse miscele di farine, per un totale​ di 250g.

– Se decidi di preparare il gelato con il latte condensato fatto in casa, gioca di anticipo e prepara il latte condensato il giorno prima.

– Per ottenere più quantitativo di gelato, puoi tranquillamente raddoppiare le dosi, così avrai una bella scorta pronta nel tuo freezer.