“Gala Performantei & Excelentei”: a Gianluca Mech l’ambito riconoscimento internazionale

Nuovo traguardo prestigioso a livello internazionale quello raggiunto ieri, 6 ottobre, da Gianluca Mech.

Nel corso dell’attesissima undicesima edizione della kermesse mondana intitolata “Gala Performantei & Excelentei”, che si è tenuta a Bucarest, il guru di Tisanoreica ha ritirato l’ambito Gala Excelentei, un premio conferitogli per il suo notevole contributo, in termini di innovazione, nel campo della nutrizione.

“Ho provato una straordinaria emozione nel ricevere questo premio per tutto quello che la mia azienda ha fatto in questi anni – racconta entusiasta Mech, aggiungendo – di conseguenza, non posso che dedicare a tutto il mio staff che ogni giorno lavora con me per portare avanti diverse iniziative per persone che vogliono dimagrire o che hanno problemi di natura metabolica come il diabete di tipo 2”.

Gianluca Mech, Anamaria Prodan Reghecampf e Catalin Botezatu

L’evento è stato organizzato da Adela Diaconu è tra i numerosi ospiti d’onore e premiati ha visto la presenza di celebrità del calibro di Elisabeta Lipa, Anamaria Prodan Reghecampf, Catalin Botezatu, Marius Cozmiuc e Andreea Marin.

Sempre nel corso della mattinata di mercoledì 6 ottobre, nell’incantevole cornice dell’Hotel Residence Arc De Triomphe a Bucarest, Gianluca ha presentato alla stampa la nuova linea “Glycemic Friendly” di Tisanoreica, nel corso di un evento organizzato da Mariana Vatamanu e che ha visto la partecipazione del tecnico di pasticceria Giacomo Vitali, che per l’occasione ha preparato profiferole e tiramisù dietetici. In conclusione, sono stati assegnati due “Tisanoreica Awards” a Elisabeta Lipa e a Ionut Fascu.