Gaetano è tornato

Un uomo in uniforme e capigliatura settecentesca si aggira per il centro storico di Napoli. È intimorito e curioso nel gran baccano del XXI secolo.

Gaetano Filangieri è tornato, per offrire la sua interpretazione della contemporaneità secondo i principi della logica. Il filosofo dei lumi farà i conti con le distorsioni del nostro mondo(disuguaglianze sociali, manipolazione delle informazioni, perdita di spirito critico)attraverso l’incontro con i personaggi del popolo, tra meraviglia e delusione.

“GAETANO E’ TORNATO“

Videomessaggio del regista Ettore de Lorenzo:

SCHEDA:

Durata: 1 puntata: 4′.57 – 2 puntata: 3′.27 – 3 puntata: 4′.59 – 4 puntata: 4′.16 – 5 puntata: 3′.59 – 6 puntata: 5′.15 – 7 puntata: 4′.22 – 8 puntata: 4′.32

Data di realizzazione: 2022

Regia: ETTORE DE LORENZO

Età: 57

Genere: FANTASY/FANTASTICO

Numero episodi: 8

Produzione: ASSOCIAZIONE AXOLOTI

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione della digital serie: CAMPANIA

Opera prima: Si

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: LUIGI MARMO

Soggetto: ETTORE DE LORENZO E MARCO ALIFUOCO

Blocco tematico: CRISI DELLA RAGIONE

Cast artistico:

Massimo Andrei (Gaetano Filangieri) Pino Sondelli (Benjamin Franklin) Evelina De Felice (Maria Avossa) Stefano De Notaris (Inquilino) Diego Purpo (Inquilino) Piera Salerno (Donna in auto) Pieluigi Liccardi (Meccanico) Gennaro Orlano (Passante) Salvatore Mazza (Clochard) Matteo Notaro (Corriere)

Cast tecnico:

Ettore De Lorenzo (Regia) Ettore De Lorenzo e Marco Alifuoco (Soggetto) Luigi Marmo (Sceneggiatura) Massimo D’avanzo (Musiche originali) Pino Sondelli (Supervisore artistico) Domenico Morra (Produttore esecutivo) Mario Zinno (Direttore di produzione) Pierluigi Liccardi (Ispettore di produzione) Eugenia Del Gaudio (Aiuto regia) Antonio Urzo (Segretario di edizione) Annalisa Ciaramella (Costumi) Luciano Carino (Trucco e parrucco) Carmine De Mizio (Scenografia) Mattia Falco (Capo elettricista) Giuseppe Speranza (Capo macchinista) Giorgia Chiavelli (Assistente ai costumi) Rosaria Ottaiano (Assistente trucco e parrucco) Cherubino Gambardella (assistente operatore) Adriano Polegro (Fonico presa diretta) Hivel Studio (Montaggio)