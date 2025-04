Ho scelto come punto di riferimento Frida Kahlo perché è una delle artiste più influenti e controverse dello scorso secolo che ancora fa parlare di sé e la mia passione per questa straordinaria artista nasce per caso, dopo un lavoro teatrale in cui si narrava la sua vita. Trovo parecchie similitudini con lei, come: le farfalle, gli amori sbagliati, i traumi, la voglia di emancipazione che passa dalla propria arte ma anche dalla cultura e dalla voglia di scoprire e confrontarsi con altri artisti. Il video di Frida narra tre momenti salienti: il primo è all’inizio, ho voluto una figura esoterica, una cartomante, intenta a leggere i tarocchi. Questo, per me, rappresenta il destino ma anche il nostro voler sapere quello che ci aspetta nella vita: infatti, la prima carta pescata è volutamente quella della luna, perché rappresenta in toto il ciclo della vita della donna, che ne viene anche influenzata fisicamente e caratterialmente. Il secondo punto è me stessa che canta il brano nella natura libera e selvaggia: una chitarra e scalza. Libera e gitana, vera natura delle donne. Mentre, il terzo momento è il mio omaggio a Frida Kahlo, si nota anche nel look in cui mi ispiro completamente (come l’iconico cerchietto di fiori). Per quanto riguarda l’ambientazione, ho ricreato una sorta di paesaggio naturale che ricorda il Messico. Mentre una piccola coreografia sottolinea l’importanza delle parole nel ritornello, tutto sempre scandito da momenti in cui la cartomante estrae delle carte che si legano al testo e alle immagini che scorrono durante le immagini (la stella, il mondo, gli amanti). Il finale termina con la cartomante, che estrae la carta della morte. La guarda e ride. La carta della morte nei tarocchi indica il senso di cambiamento, ma, in ogni caso, l’allegoria vuole spiegare che anche di fronte alla morte dobbiamo pensare al qui e all’ora e ridere senza angustiarsi al pensiero di ciò che sarà nel futuro. Ho scelto questa figura esoterica, perché sono da sempre appassionata di esoterismo e soprattutto all’interno del frame della cartomante ho voluto sottolineare la mia devozione, inserendo diversi elementi che rivelano questa passione (come i tarocchi della luce e delle ombre). I luoghi scelti per il video sono i luoghi della mia Roma (Via Appia Antica e il Parco della Caffarella), proprio per dare il senso di libertà che voglio trasmettere come messaggio a tutte le donne. Per questo ho scelto una frase a cui tengo molto e che non dovrebbe mai passare inosservata: parlo del cartello che a un certo punto mostro nel video: “Mujer Bonita es la que Lucha” (la bella donna è quella che combatte). Non è scritta di mio pugno, ma è il manifesto dei movimenti femministi sudamericani.

VOTA

“FRIDA“

Videomessaggio di Ida Elena De Razza

SCHEDA

TITOLO FRIDA DURATA 2’10’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA VINCENZO GRIECO CANTANTE IDA ELENA DE RAZZA AUTORE TESTI IDA ELENA DE RAZZA AUTORE MUSICHE VINCENZO GRIECO PRODUZIONE JOSEBA PRODUTTORE DIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL SOCIALCLIP LAZIO OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI BLOCCO TEMATICO ARTE, EMANCIPAZIONE