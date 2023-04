Deborah ha 16 anni, è appassionata di fotografia. Una mattina in laboratorio a scuola scarica delle foto sul PC ma non svuota il cestino. Alcuni ragazzi trovano casualmente le sue fotografie in intimo e le inviano a tutti i gruppi della scuola. Deborah è vittima di bullismo senza capire inizialmente il perché. Si allontana da tutti per parecchi giorni. Al finale tragico che si lascia prospettare si sostituisce invece un gesto di estremo coraggio nato dalle sue riflessioni.

“FREE TO BE MYSELF“

Videomessaggio della regista Martina Laganà

SCHEDA

DURATA: 15’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2023

REGIA: MARTINA LAGANÀ

ETÀ: 16

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: 4AG “I.T.T. Panella-Vallauri”

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: CALABRIA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: 4AG “I.T.T. Panella-Vallauri”

SOGGETTO: Martina Laganà, Valentina Foti, Daniela Riggio, Alessia Gatto

TEMATICA DEL CORTO: BULLISMO

CAST ARTISTICO:

ATTORI PRINCIPALI

S.MORABITO (Deborah) F.MALARA (Mario) D.RIGGIO (Prof. Lab) PROF.SSA M.CRISTINA NUCERA (Prof.ssa italiano) V.SARACENO (Ivan) F.TRIPODI (Federico) S.SPINELLA (Alex)

COMPARSE

F.MORENA, M.FOTI, G.CATALANO, V.SARACENO, D.GENIO, A.CONDELLO, E.BARRECA, C.TOMASELLI, E.SCALISE, A.QUINTINO, M.IELO, G.MUSARELLA, G.IMBALZANO, I.DI GIORGIO, R.SILIPIGNI, N.FORTUNIO, T.STIVILLA, J.BALCERZACK, J.CEPILLO, L.VICO, G.D’AMICO, D.SIMONE, G.MARINO, D.CUZZOCREA; D.CUZZUPOLI; G.ROMEO, A.ALLARO, M.NAVA, D.VERDINI, A.GIACALONE, A.NOLASCO

CAST TECNICO

Prof.ssa M. Turano e Prof.ssa F. Condoluci (Coordinamento) A. QUINTINO, F.MALARA, E.BARRECA, F.MORENA; D.CUZZUPOLI (Luci) D.GENIO, B.BARILLA’, A.GATTO, G.CATALANO (Segretari edizione) F.MORENA, M.FOTI, G.CATALANO, V.FOTI, F.MALARA, V.SARACENO; F.TRIPODI, G.MUSCIANESE, D.SIMONE (Microfono e fonico/i) C.TOMASELLI, A.CONDELLO, G.MUSARELLA, G.MUSCIANESE, D.CUZZOCREA (Chakkista/i) G.MUSCIANESE, M.IELO, G.CATALANO, S.SPINELLA, S.MORABITO, J.BALCERZACK, F. Condoluci (Foto) M. Turano (Riprese e montaggio)