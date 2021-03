Francesco Maria Dominedò con ‘La banda dei tre’ su Sky Premiere

Su Sky Premiere è sbarcato il film “La banda dei tre” diretto dal regista Francesco Maria Dominedò, al suo secondo lungometraggio cinematografico.

Basata sul romanzo omonimo scritto da Carlo Callegari uscito nelle librerie nel 2003, “La banda dei tre” – prodotto da Format e distribuito da Zenit Distribution – è una commedia che stravolge i canoni classici del noir e che gioca sempre sul filo del grottesco e dell’ironia. Il film racconta le vicende di tre personaggi sopra le righe, grotteschi, ironici ma con un senso dell’amicizia fuori dal comune e vanta un cast di rilievo comprendente, tra gli altri, Marco Bocci, Francesco Pannofino, Carlo Buccirosso, Aldo Marinucci, Francesca Della Ragione e Roberta Mattei.

Marco Bocci e Francesco Maria Dominedò

Dominedò, che ha cominciato la sua carriera come attore partecipando a più di 30 produzioni di cinema e televisione con ruoli da protagonista o comprimario, in questo caso oltre a firmare la regia ha realizzato anche la sceneggiatura. “La banda dei tre è un omaggio a tutti i cosiddetti perdenti o diversi” commenta Francesco Maria Dominedò, che aggiunge: “In maniera inaspettata alla fine ce la fanno e, come nel finale del film, possono cantare… Su di noi ci avresti scommesso tu?… Su di noi nemmeno una nuvola…“.

Un film che ha già regalato grandi soddisfazioni a Dominedò: nel 2020 “La banda dei tre” ha vinto il premio “Miglior sceneggiatura” al Terra di Siena International Film Festival e “Miglior Regia” al CROFFI (Castelli Romani Film Festival).

Guarda il trailer de ‘La banda dei tre’:

La banda dei tre – Spot 30′ from ZENIT DISTRIBUTION on Vimeo.