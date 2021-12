Filming Italy Best Movie Award: a Francesco Grandinetti premio come “Miglior Esercente”

Come consuetudine, durante la serata dei Biglietti d’Oro che si tiene oggi nell’ambito delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Tiziana Rocca, Direttore Generale del Filming Italy Best Movie Award e Vito Sinopoli, Presidente onorario, consegneranno in collaborazione con ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, il Filming Italy Best Movie Award – Premio Miglior Esercente.

Il premio, un riconoscimento assegnato al miglior esercente dell’anno che si è distinto con un investimento nel momento più difficile – quando i cinema hanno sofferto la chiusura delle sale dovute alla situazione della pandemia – quest’anno è assegnato a Francesco Grandinetti, General Manager The Space Cinema.

Il Filming Italy Best Movie Award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication.