Un uomo agli arresti domiciliari è preda della noia e dell’apatia nonostante la donna che si occupa di lui non gli faccia mancare niente. Quando lei deve assentarsi per un lutto, l’uomo è costretto ad attivarsi in qualche modo. Una notte, scopre una spray insetticida…

TITOLO FORMICHE DURATA 15’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA ANDREA AGLIERI GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE ANDREA AGLIERI PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO LOMBARDIA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA ANDREA AGLIERI SOGGETTO ANDREA AGLIERI