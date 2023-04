In una calda giornata estiva, Arianna, una ragazza su bici rossa, sfreccia sulle strade di San Giovanni come rider de “Il Filo” e incontra sul suo cammino un serie di personaggi assurdi, sospesi tra la fiaba e la realtà. Un burbero orco, una dimenticata principessa e due pirati quieti e sognatori. Ricordi di una San Giovanni dilaniata dallo sfruttamento massiccio e senza tregua del territorio da parte delle fabbriche che, migrate in altri lochi, ne hanno lasciato solo macerie e disoccupazione.

“FINO AL MARE“

DURATA: 8’43’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: PASQUALE FRESEGNA E DANIELE DE STEFANO

ETÀ: 29 ANNI E 38 ANNI

GENERE: COMMEDIA

PRODUZIONE: ART 33 CULTURAL HUB

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: CAMPANIA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: Daniele G. De Stefano, Pasquale Fresegna, Ottavio Gelone, Francesco Izzo, Noemi Perfetto, Mario Pilla, Roberto Todisco, Santa Verde

SOGGETTO: Daniele G. De Stefano, Pasquale Fresegna, Ottavio Gelone, Francesco Izzo, Noemi Perfetto, Mario Pilla, Roberto Todisco, Santa Verde

TEMATICA DEL CORTO: CULTURA DELLA LEGALITÀ

CAST ARTISTICO:

Ilaria Cecere (Principessa Teodosia) Mario Di Donna (L’Orco) Carlo Di Vivo (Figlio di Arianna) Alessio Ferrara (Centauro) Pasquale Fresegna (Passante) Ottavio Gelone (Pirata) Noemi Perfetto (Arianna) Gennaro Pilla (Trucchetto)

CAST TECNICO:

Daniele de Stefano, Pasquale Fresegna (Registi) Daniele De Stefano, Pasquale Fresegna, Ottavio Gelone, Francesco Izzo, Noemi Perfetto, Mario Pilla, Roberto Todisco, Santa Verde (Sceneggiatura) Martina Romanello, Roberto Todisco (Produttori) Ottavio Gelone, Francesco Izzo, Mario Pilla (Musica originale)

Daniele G. De Stefano (Riprese e montaggio) Davide Aronica, Daniele De Stefano (Color Grading)

Nicola Celia (Suono in presa diretta) Pasquale Fresegna (Segretario di edizione) Valerio Caruso, Salvatore Dell’Ovo, Annamaria Molisso, Enzo Morreale, Costantino Punzo (Ringraziamenti)