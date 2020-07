Mostra del cinema di Venezia 2020: tutti i film in concorso

La mostra del cinema di Venezia, che quest’anno si terrà dal 2 al 12 di settembre, vedrà come presidente della giuria l’attrice Cate Blanchett e come madrina Anna Foglietta.

Quattro i film italiani in gara quest’anno al Festival del Cinema di Venezia, (non ci sarà Tre Piani di Nanni Moretti) e una fortissima presenza di donne alla regia (ben otto film). La mostra si apre con “Lacci” di Daniele Luchetti e si chiuderà con “Lasciami andare” di Stefano Mordini, entrambi film fuori concorso insieme al documentario su Salvatore Ferragamo di Luca Guadagnino e quello su Paolo Conte e Greta Thunberg. Rientrano in questa sezione dei fuori concorso anche “The Duke” di Roger Mitchell, il regista di Notting Hill.

Quali saranno dunque i film in concorso alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia? Questa la lista ufficiale dei 18 film.

In Between Dying – Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso – Emma Dante

The World to Come – Mona Fastvold

Nuevo Orden – Michel Franco

Amants (Lovers) – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades) – Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife Of A Spy) – Kiyoshi Kuros

Khorshid (Sun Children) – Majid Majidi

Pieces of a Woman – Kornel Mundruczo

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

Dei film americani in concorso al Festival del Cinema di Venezia, nessuno sarà “Made in Hollywood”; sarà presente la star Frances McDormand, protagonista di “Nomadland”, plausibile nomination agli Oscar 2020.