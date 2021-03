FIDS, Giovanni Malagò: “Orgoglioso della presenza di quote rosa all’interno del Consiglio Federale”

Con la Presidenza guidata da Enzo Resciniti, si è insediato il nuovo Consiglio Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva che è composto da 5 uomini e 5 donne.

Ed è proprio nel corso del suo primo consiglio, che si è tenuto presso il Salone d’onore del CONI, che il Presidente Giovanni Malagò si è complimentato per la composizione giovane e per la presenza di quote rosa all’interno del consiglio dichiarando: “Ho fatto una battaglia all’arma bianca per imporre almeno e sottolineo la parola almeno il 30% di quote rosa nei consigli federali, territoriali e nazionali, a tutti i livelli, degli organismi sportivi, Per questa vostra composizione sono molto orgoglioso”.

Il Presidente Federale Enzo Resciniti ha dichiarato: “Sono pieno di gioia nel vedere all’opera una squadra di professionisti legati da un comune denominatore, l’amore per la danza sportiva. E’ con questo nuovo spirito che ci accingiamo a fare del nostro meglio nell’interesse della Fids nel nostro mandato”.

Le quote rosa nel Consiglio Federale sono rappresentate dal vice presidente vicario Laura Lunetta, Sara Di Vaira, Maria Grazia Patti, Luciana Mezzopera e Federica Bosco (nella foto).

Guarda il video: