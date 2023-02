Festival di Sanremo: torna StudioNews, il salotto giornalistico con Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi

Format che vince non si cambia: anche quest’anno StudioNews sarà a Sanremo per raccontare, nota dopo nota, tutti i segreti del 73° Festival della Canzone Italiana.

L’appuntamento è fissato tutti i giorni, dal 6 all’11 febbraio, in diretta dagli studi televisivi di Casa Sanremo, sui siti e i canali social di AskaNews e StudioNews e CasaSanremoTv, dalle ore 15.00 alle 16.00: Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi ci porteranno dietro le quinte del Teatro Ariston, tra esclusive dell’ultima ora, commenti a caldo ed interviste ai grandi protagonisti della storia del Festival.

Moltissimi gli ospiti destinati ad animare il dibattito e che saranno chiamati, è questa la prima novità dello Speciale Sanremo 2023 di StudioNews, a stilare la propria personale classifica per lanciare lo “Stilometro del Festival”: alla fine della cavalcata, e sentito il parere di una esclusiva giuria di esperti nonché degli spettatori attraverso i social, eleggeremo il cantante più glamour di Sanremo 2023, e capiremo quale sarà stato il momento più significativo della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana, la quarta dell’era Amadeus.

Ospiti fissi il tenore internazionale Andrea Del Principe, che in collegamento dagli Stati Uniti ci racconterà anche l’humus di Sanremo dei nostri connazionali in USA, e l’hair stylist e curatore di immagine Aleardo Scarano di Stylart che ci regalerà, anche attraverso le sue creazioni, idee per il nostro look.

Ma le novità non finiscono qui: per il suo secondo approdo in Riviera StudioNews ha infatti stretto un’importantissima partnership con FestivalNews, magazine online diretto da Ilio Masprone, tra le fonti più accreditate in materia di Sanremo e suoi eventi collaterali, e che durante la settimana musicale più importante d’Italia sarà distribuito tutti i giorni anche in formato cartaceo con tiratura esclusiva e limitata a circa 2000 copie.

In ogni puntata l’editoriale di Gianni Todini, direttore di AskaNews e i collegamenti e servizi con l’inviata speciale Serena Sartini. Si riconferma anche la preziosa collaborazione con le testate: AltroStile e ViaVaiTv dirette dalla collega Patrizia Landini che sarà ospite nello speciale e componente della giuria dello Stilometro, con l’insostituibile supporto tecnico, quello curato da Alessandro Castagna.

Anche quest’anno StudioNews scende in campo con un notevole sforzo produttivo che coinvolge al massimo tutti i media, dalla tradizionale carta stampata alle nuove tecnologie video e audiovisive, per farvi vivere il Festival come mai prima d’ora, comodamente seduti sul vostro divano di casa.