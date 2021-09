Festa di compleanno: 3 torte da preparare in alternativa alle più tradizionali

La torta di compleanno è sicuramente il dolce più atteso di una festa, la protagonista assoluta quando c’è da festeggiare un compleanno. A volte, però, si sente la necessità di cambiare e in questo articolo, infatti, verranno mostrate tre ricette di torte alternative alle tradizionali più comuni come, ad esempio, la Mimosa o la Millefoglie.

Come va servito un dolce

Prima di passare alle ricette, è bene comprendere come andrebbe realmente servito il dessert. Il turno dei dolci arriva solitamente dopo la portata di formaggi e prima della frutta, oppure per chiudere un pasto se si tratta di una torta con frutta fresca. Insieme a loro, in più, è necessario abbinare un vino zuccherino che dia corposità e morbidezza, mentre si accompagna la portata. Le alternative, in questo caso, sono molte ed esistono anche alcuni servizi specializzati nel settore che offrono una buona varietà di scelta, come quello dei vini dolci su Tannico, per citarne uno. Nel caso delle torte, infine, è necessario ricordarsi che vanno tagliate in presenza degli ospiti, posizionate su piattini di porcellana, servite e consumate con piccole forchettine da dolce.

Le tre torte alternative con le loro ricette

Torta di compleanno estiva

Due dischi di pan di spagna al cioccolato, ripieni e guarniti con una crema fresca. Per realizzarla si deve prima preparare il pan di spagna al cioccolato con tuorli d’uovo, zucchero, cioccolato sciolto intiepidito, poi farina, amido di mais e lievito setacciati e albumi montati a neve. Dopo di che infornare la torta al cioccolato. Una volta cotta lasciarla raffreddare e dividerla a metà. Creare poi la crema frullando il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo, la panna fresca e una purea di ciliegie. Dividere a metà e riempire la torta di crema, richiuderla e farcire tutte le superfici, decorare con frutti di bosco e ciliegie.



Torta Dobos

Un dolce composta da più strati e ricoperto da spicchi di pasta con caramello, per la base si montano tuorli e zucchero, poi burro, vaniglia, albumi a neve, infine farina e fecola, creare otto dischi da cuocere in forno.

Si prepara uno sciroppo con acqua e zucchero, montare i tuorli nella planetaria, aggiungere lo sciroppo, il burro ammorbidito con la vaniglia e il cioccolato sciolto. Comporre la torta guarnendo ogni strato con la crema al burro e guarnendola con granella di nocciole. Tenete da parte un disco che verrà ricoperto di caramello e una volta asciutto tagliato a spicchi per decorare la torta.



Torta Cestino

Ha bisogno di un semplice pan di spagna, fatto con farina, uova, zucchero e fecola di patate.

Si prepara la crema al burro con albumi, zucchero a velo, burro ammorbidito, vaniglia e coloranti alimentari rosso e giallo. Una volta pronto tutto si divide a metà il pan di spagna, si guarnisce con la crema e della confettura di albicocche. Si copre la torta con altra crema e con la sac a poche si crea un motivo di maglie che somiglia ad un cestino di vimini. Infine guarnire con palline colorate e roselline di zucchero.