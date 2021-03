Festa del papà: Florindo Franco presenta le ciambelle di pizza fritta ripiene

Il 19 marzo si festeggia la Festa del papà, uno di quei giorni in cui il dolce la fa da padrone. Il maestro pizzaiolo Florindo Franco, recentemente premiato a Sanremo come eccellenza italiana, ha deciso di aggiungere proprio da domani disponibile in consegna a domicilio presso la sua Lievito Madre di Crotone un nuovo gustoso dolce che strizza l’occhio alla tradizione: le ciambelle di pizza fritta ripiene con gustose creme di nutella al gusto di pistacchio, cioccolato e nocciola.

“Non ho voluto mettere la crema chantilly perché ho rispetto della tradizione e non voglio assolutamente sostituirmi alle classiche zeppole. In questo periodo di nuovo forzato lockdown abbiamo pensato ad un dolce facilmente trasportabile nelle case dei nostri clienti, ecco la scelta di queste speciali ciambelle di pizza fritta. La scelta di inserirli a partire dalla festa del papà vuole trasmettere proprio ancora più la dolcezza di questa ricetta”, ha spiegato Florindo Franco vincitore del cooking show ‘Il Boss delle Pizze‘.

La ricetta delle ciambelle di pizza fritta alla nutella

Ingredienti

Per la pasta:

1 kg di farina 00

600 g acqua

3 g lievito

25 g sale

Per la farcitura:

Nutella

Nutella al pistacchio

Nutella alla nocciola

Zucchero a velo

Granelle a vostro piacimento

Procedimento

Per realizzare la pasta, in una ciotola mescolare l’acqua e il lievito, aggiungere la farina e iniziare a impastare. Dopo tre o quattro minuti, inserire il sale. Continuare a impastare fino a ottenere un composto omogeneo, liscio e totalmente asciutto.

Dopodiché ricopriamo il tutto con della pellicola e lasciamo riposare per 20 ore in un frigo a 4/6°.

Una volta lievitato l’impasto, creare delle piccole ciambelline e friggerle in olio di semi a 180°.

Dividiamo in 2 le nostre ciambelline e inseriamo la nutella all’interno e la granella a vostro piacimento, solo alla fine una spolverata di zucchero a velo.

Le ciambelle di pizza fritta alla nutella di Florindo Franco potete trovarle pronte da gustare solo da Lievito Madre a Crotone.