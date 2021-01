Novità in casa Fermè: arriva il fermentino spalmabile a base di anacardi

Ha già conquistato i palati del Nord Europa e finalmente Fermè con erba cipollina è in vendita in tutta Italia. Si tratta di un fermentino di anacardi dalla consistenza cremosa e il tocco rinfrescante ed erbaceo dell’erba cipollina. Un alimento 100% vegetale, ideale per farcire panini, per arricchire le nostre ricette o semplicemente da gustare col pane o sulle tartine come spuntino. Il processo di fermentazione lo rende un prodotto fresco, vivo e non pastorizzato, ricco di fermenti lattici, adatto a tutti e in particolare a chi ha scelto una dieta plant-based, priva di latte e derivati o ha deciso di ridurre l’apporto di proteine animali nella propria alimentazione.

Prodotto da Euro Company, azienda specializzata nel settore della frutta secca, questo fermentino è l’ultimo nato del brand Fermè, una linea di fermentini realizzata con solo 3 ingredienti naturali (anacardi, acqua e sale) e l’eventuale aggiunta di erbe o spezie. Questa nuova categoria di alimenti, inoltre, contiene tutti i benefici della frutta secca: grassi insaturi, fibre e proteine. I fermentini sono infatti alimenti dall’etichetta semplice e chiara con una lista di ingredienti cortissima, prodotti artigianalmente, sfruttando appunto la fermentazione, che li rende più digeribili e fonte di nutrienti importanti per il nostro organismo. Infine, non contengono additivi, conservanti e sono privi di colesterolo e lattosio.

Fermè spalmabile con erba cipollina è il perfetto connubio tra la dolcezza degli anacardi e le note rinfrescanti e aromatiche dell’erba cipollina, in una consistenza spalmabile. Viene conservato in comode vaschette apri e chiudi da 90 g, 100% riciclabili e con un prezzo di vendita al pubblico di 4,50€. Presso i punti vendita NaturaSì sono disponibili anche le altre referenze della linea Fermè: lo spalmabile di anacardi e i semi stagionati alle erbe e fiori e al pepe nero. Un nuovo mondo di benessere tutto da scoprire e da gustare!

La ricetta

Torta salata alla cicoria, cavolfiori e fermentino spalmabile con erba cipollina



Ingredienti per 4 persone:

Pasta sfoglia per tortiera da 24 cm

Cavolfiori 400 g

Cicoria 100 g

Fermentino spalmabile con erba cipollina 100 g

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.



Procedimento:

Dopo avere lavato e tagliato a rosette i cavolfiori, lessarli in abbondante acqua salata o se si preferisce cuocerli al vapore. Nel caso della cottura al vapore ricordarsi di salare leggermente una volta cotti. Saltare la cicoria tagliata grossolanamente, precedentemente lavata, in padella con un filo di olio evo.

Una volta cotte le verdure, metterle in una ciotola capiente e condirle con il fermentino con erba cipollina e un filo di olio evo, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo.

Foderare la tortiera con la sfoglia e riempirla con la farcitura. Tagliare delle striscioline dalla sfoglia avanzata per decorare come fosse una crostata.

Infornare a 165°C per 40 minuti circa.

Una volta dorata, la torta è pronta per essere servita.