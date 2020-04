UNA FINESTRA SUL CIELO: il giornalista Federico Pini dal 3 maggio sbarca in libreria

Gli angeli esistono e si manifestano quotidianamente: è questa la certezza che accompagna il cammino del giornalista Federico Pini, che il prossimo 3 maggio sbarcherà in libreria con UNA FINESTRA SUL CIELO (Intrecci Edizioni).

Giornalista di cronaca, eventi di costume e attualità̀ per i telegiornali Tg5, Studio aperto, Tg4 e Tgcom24, Federico Pini racconta il suo percorso di fede, senza fronzoli e retorica, e senza voler “convincere” il lettore a credere. Ma testimonia, con luminosa positività, la sua esperienza di vita e gli incontri “angelici” – anche quando non si tratta esattamente di angeli con le ali, ma di esseri in carne e ossa, che sono arrivati nella sua vita per un motivo preciso.

Gli angeli esistono, arrivano silenziosi ma efficaci nella loro azione, attraverso un profumo, una luce, un incontro, un’apparente coincidenza.

Una storia di vita e di fede, quella di Federico Pini, che può essere di esempio e sollievo non soltanto per chi crede: abbiamo tutti bisogno di un angelo, di una preghiera, di una persona che arrivi a sostenerci!

La sua testimonianza, anticipata da una nota introduttiva di Cristina Parodi, è raccontata con semplicità e apparente leggerezza, grazie ad una scrittura luminosa e confortante.

Loading...