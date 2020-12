L’audiolibro su Federico García Lorca: il nuovo progetto di Giovanni Di Lonardo e Michele Santoro

Dopo un fortunato connubio lavorativo di due anni, la collaborazione tra l’attore Giovanni Di Lonardo e il M° di Chitarra Michele Santoro ha dato vita ad un prodotto artistico davvero singolare.

Sulla scia dell’ottimo riscontro ad ottobre scorso per l’ultima performance nell’Eremo di Grottaglie, voce e musica si uniscono ancora per regalare al pubblico una diversa fruizione delle liriche erotiche di Federico García Lorca pubblicando il primo audiolibro dedicato alla sua poetica dal titolo ‘Ch’io sono amore, ch’io sono natura‘.

Quest’operazione artistica, che coinvolge un attore e un musicista nell’interpretazione poetica, si instaura sul solco della lirica greca in cui il componimento era strettamente connesso con la musica di uno strumento a corde. E proprio come nella tradizione greca, anche in questo caso la relazione tra voce e note è indissolubile, consentendo al pubblico una fruizione insolita ed intima. Le liriche infatti, in una versione digitale a cui siamo sicuramente avvezzi, si possono apprezzare dove e come l’ascoltatore desidera e sul supporto che preferisce.

L’audiolibro è composto da venti tracce e idealmente suddiviso in due sezioni tematiche. Dal vasto corpus poetico di Federico García Lorca, sono stati scelti i brani che raccontano il sentimento d’amore – quello fisico del desiderio – caratterizzato dalla brama dell’incontro, dallo struggimento che causa l’assenza, dalla forza viscerale della spinta verso l’altro, dallo sconforto dell’impossibile, dalle allucinate visioni che la passione erotica crea.

Gacelas, Madrigali, Poesie erotiche

Notturno del vuoto Piccolo valzer viennese Gacela dell’amore imprevisto Gacela dell’amore disperato Sonetto sensuale Madrigale appassionato Desiderio Se le mie mani potessero sfogliare La chitarra Giaccio da solo nella stanza silenziosa

Sonetos del amor oscuro

Il poeta manda al suo amore una colomba Il poeta dice la verità Sonetto della ghirlanda di rose Sonetto del dolce lamento L’amore dorme sul petto del poeta Piaghe d’amore Il poeta parla al telefono con l’amore Il poeta chiede al suo amore che gli scriva Notte dell’amore insonne Ahi, voce segreta dell’amore oscuro