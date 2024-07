Radio Cusano Campus si è aggiudicato il “Microfono d’Oro” per la categoria “Comedy Show” con “Fatti di risate”, programma condotto da Annamaria Fittipaldi e Giuseppe Abramo in onda ogni sabato e domenica alle 13. La cerimonia di premiazione dell’evento più atteso dell’anno in campo radiofonico si è tenuta ieri, giovedì 4 luglio, in Campidoglio.

“La risata è contagiosa, infondi in noi il tuo entusiasmo!”: questo il leitmotiv del programma ideato da Roberto De Santis, incentrato sulla comicità a tuttotondo, che nel corso della prima stagione, appena conclusa, ha visto sfidarsi, nel corso di ogni puntata, due comici sottoposti a quattro prove, una più esilarante dell’altra. Una scommessa vinta, visto che numerosi esponenti della comicità nostrana hanno fatto a gara per partecipare.

“È stata una stagione bellissima: concludere con questo riconoscimento ci rende davvero felici” dichiara Giuseppe Abramo, a cui fa eco Annamaria Fittipaldi: “Condividiamo questo premio con tutta Cusano Media Group e ringraziamo la Direttrice Valentina La Monaca per la fiducia che ripone in noi!”.

“A volte ci si dimentica di essere leggeri, di ridere per le piccole cose. Il mio intento era quello di divertire chi ci ascolta tutti i giorni e penso proprio che questo premio ci abbia dato la prova di esserci riusciti” conclude Roberto De Santis.