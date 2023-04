Alzheimer. Una malattia che ci ricorda quanto fragili siamo quando ciò che per noi ha senso e un giorno, all’improvviso, non ne ha più. Alzheimer, non solo una grave patologia degenerativa ma soprattutto una grande sfida sociale che non riguarda soltanto i pochi costretti a fronteggiarla ma tutti perché nella comprensione, nella vicinanza e nel sostegno reciproco, di un’intera comunità, i ricordi e l’identità, che vanno sgretolandosi progressivamente, siano sorretti con coraggio, senza alcuna vergogna ne paura.

“FAMMI SENTIRE IN UN SOGNO“

SCHEDA

DURATA: 4’14’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: MATTIA BELLO e ALESSANDRO ANDOLFATO

ETÀ DEL REGISTA: 34

CANTANTE: CLAIRED

ETÀ DEL CANTANTE: 40

CATEGORIA: OVER 35

AUTORE TESTI: BEPPE FRATTAROLI

AUTORE MUSICHE: BEPPE FRATTAROLI

PRODUZIONE: MATTIA BELLO E ALESSANDRO ANDOLFATO

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE DEL SOCIALCLIP: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

BLOCCO TEMATICO: ALZHEIMER

CAST ARTISTICO:

BIANCA SOLIGO (Protagonista)

CAST TECNICO:

MATTIA BELLO/ALESSANDRO ANDOLFATO (Soggetto/Regia) MATTIA BELLO/ALESSANDRO ANDOLFATO (produzione Video) ALESSANDRO ANDOLFATO (Direzione Casting) ANTONIO ROMAN (Fotografia) BEPPE FRATTAROLI (Autore e arrangiatore) MICHELE DI TORO (Pianoforte) TOMMASO LISO (Assistente) KATY BRUSEGAN (Makep) MARTINA NOVELLO (Hair Style) MARTINA DALLA LIBERA (Consulente) BIANCA SOLIGO (Attrice protagonista) ANTONIA CATTOZZO/GIOVANNI FURLAN (Attori Flashback) CHRISTIAN FAGHERAZZI/FRANCISCA ZANIVAN/GASTONE FURLAN/GIANCARLO MERLIN/GLORIA VARDANEGA/MARIO RAGOZZINO/SARA DE PIERI (Comparse) CASA DI RIPOSO UMBERTO I MONTEBELLUNA (Si ringrazia) PANIZZO ANDREA (Si ringrazia per la collaborazione) BEVILACQUA MARIA CRISTINA/BUZIOL SARA/CAVERZAN PIERANGELO/HIDA ALBANA/STORGATO MICHELA (Dipendenti) DA RIVA GIANPIETRO/COMIRATO LUIGIA/FUSER TERESA/POLONI BERTILLA/TESSER ANNA (Utenti) RISTORANTE DA VANORE ASOLO DI GIULIA ALBERTON FIORERIA ANGOLO FIORITO MONTEBELLUNA