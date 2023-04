Estrella, una ragazza rappresentata da un burattino, vive in un centro e spera di andarsene con una famiglia affidataria. Javi è un suo amico che vive con lei nel centro. La gioia di Estrella per il fatto che sta per andare a vivere con la famiglia di Lucía e Antonio si mescola al dolore per la separazione da Javi. Pepe, il padre di Lucía, le parla del cinema come della vocazione giovanile di Lucía e la incoraggia ad assumerla come sua. Lucía vuole diventare una regista e aiutare ragazze e ragazzi che hanno bisogno di una famiglia accogliente.

VOTA

“FAMILIAS CON ESTRELLA“

SCHEDA

Durata: 15’68’’

Data di realizzazione: 2022

Regia: Sergio Medina

Età: 45

Genere: Drammatico

Numero episodi: 4

Produzione: Fundación Márgenes y Vínculos (España)

Produttore: Indipendente

Nazionalità produttore: Spagna

Regione della digital serie:

Opera prima: Si

Lingua originale: Spagnolo

Colore: Colori

Sceneggiatura: Miguel Postigo/José Ángel Ponce

Soggetto: AN ORIGINA IDEA BY José Ángel Ponce

Blocco tematico: Family Foster care for minor – affidamento familiare per minori

Cast Artistico: Sergio Medina (director); Miguel Postigo (autor de los guiones); José Ángel Ponce (Idea original); Steve Allen Creative Works, Puppets Marionetas Company (Diseño mecanismos y marionetas); Rafael Palacios (operador de cámara); Julio Casielles (Gaffer); Carmen Mañoso (Eléctrico); Cristina R. Cariolo (Jefa de producción); Manuel Santos (Director de arte); Inés Parish/LK Soubds (Sonido directo); Ana Barín, Inés Parish (postproducción sonido); Carolina F. Mondelo (Ediciòn y montaje); Lisa Ann Hernández (Maquillaje); Marco Valdés (Foto fija)

Cast tecnico:

Jesús Manuel Toledo, Steve Allen, Jesús Toledo (Marionetistas) Carlos Soto (Antonio, foster father of Estrella) Mónica Hidalgo (Lucia, the mother of the family) Elías Ponce (Javi, Estrella’s best friend) Emilio Cano (Director of the center) Aída Postigo (Carmen, educator of the center) Alejandro Cervantes, Ginés Cervantes, Amir Gil, Yasmín Gil, Rayan José Gil, Zulay Pimienta, Amir Ponce, Claudia Rizo, Marta Rizo (Children) Claudia Parish (Estrella’s voice) Jesús Manuel Toledo (Voice of grandfather)