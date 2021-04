Uomini e donne, addio alla corteggiatrice Erica Vittoria Hauser: aveva 44 anni

E’ morta Erica Vittoria Hauser, diventata popolare come protagonista del trono over di “Uomini e donne“. 44 anni, l’ex modella è morta nel sonno nella sua casa di Roma dove viveva da anni: a dare la notizia sono stati i suoi familiari e alcuni amici tramite i social.

La Hauser è diventata popolare come protagonista del trono over di “Uomini e donne“, da dove era uscita nel 2013 insieme all’ex calciatore Ivano Rotoli. La loro storia d’amore poi era finita dopo solo qualche mese.

Originaria del Liechtenstein, Erica Vittoria Hauser aveva iniziato a fare la modella durante l’adolescenza per poi lavorare successivamente nel campo della moda e del design di interni. A “Uomini e donne” era arrivata proprio dopo aver visto in tv l’ex calciatore Ivano Rotoli. L’uomo l’aveva colpita a tal punto da decidere di partecipare alla trasmissione per conquistarlo. Uscirono insieme dal programma ma loro storia naufragò pochi mesi dopo.