EMS Training: la tuta wireless perfetta per allenarsi

Oggi voglio parlarvi dell’EMS Training Wireless GetBusy, un device di ultima generazione, realizzato con le migliori componenti e costantemente sviluppato dal team di talenti GetBusy.

Cos’è l’EMS training

Ems training è l’acronimo di electro muscle stimolation, una disciplina di fitness nata in Germania intorno al 2013. Si utilizzavano dei giubottini con degli elettrodi e delle fasce poste su braccia, glutei e gambe ed un cavo di circa un metro e mezzo che collegava il cliente utente alla consolle che un personal trainer utilizzava dando forme di elettrostimolazione in tutti i distretti muscolari mentre il cliente sviluppava esercizi fisici.

Nel 2015 la Getbusy srl ha deciso di eliminare i fili e rendere il metodo completamente wirless, dando una maggiore libertà di movimento e rendendo il dispositivo, visto che non si era più legati ad una cavo, applicabile ovunque e a qualsiasi tools, come macchine di pilates, macchinari isotonici da palestra, su un tapis roulant, insomma ovunque e con qualsiasi strumento di fitness. Tutto questo ha permesso di ottenere risultati in termini di aumento muscolare e di dimagrimento più veloci e ben più visibile di quattro volte rispetto ai sistemi tradizionali.

Oggi le tute ed i sistemi di Ems training Getbusy si possono trovare nelle principali città italiane con migliaia di utenti soddisfatti ma, soprattutto, i titolari dei centri che vedono i propri clienti migliorare in maniera visibile ed aumentare i fatturati in maniera esponenziale dei propri centri.

EMS Training: una “macchina” perfetta

La fabbricazione e la progettazione delle apparecchiature è sviluppata dai migliori ingegneri italiani in ambito hi-tech. Il sistema Getbusy è una tecnologia di alta qualità. Il dispositivo di elettrostimolazione wireless è prodotto con i migliori materiali e l’ultima tecnologia microelettrica e informatica.

Dal design ergonomico e funzionale, i componenti possono funzionare in tutti i gruppi muscolari allo stesso tempo, generando una contrazione intensa in un breve periodo di tempo. Paragonata alla modalità di allenamento tradizionale, l’EMS Training garantisce risultati strabilianti in tempo minore.

Il device è composto da un box wireless con portata stabile fino a 400 metri per garantire il controllo all’utente in qualsiasi momento e fornire efficacia, sicurezza e facilità d’uso. L’attrezzatura si adatta perfettamente al corpo dando all’utente piena libertà di movimento. Tutti i parametri sono utilizzati in modo semplice ed intuitivo nel software, fornendo un’ottima esperienza all’utente

EMS Training: come funziona?

Come ho spiegato, EMS sta per electro muscle stimulation, ovvero elettrostimolazione muscolare: questo significa che tutti i distretti muscolari sono stimolati da impulsi elettrici di varia intensità in base al programma o protocollo scelto di allenamento garantendo un allenamento davvero intenso e completo. Tutti i gruppi muscolari possono essere attivati utilizzando un sistema di elettrodi, fino a un numero di 10.

I vantaggi dell’EMS Training Wireless GetBusy

L’allenamento EMS può creare contrazioni muscolari più intense rispetto all’allenamento classico.



Ridotto stress muscolare.



Le fibre muscolari più profonde possono essere raggiunte facilmente.



L’allenamento muscolare è molto intenso e di conseguenza breve (10-20-30 min massimo).



Allenamento personalizzato, ogni persona reagisce in modo diverso all’intensità di corrente, pertanto la sua intensità deve essere regolata individualmente.



Nel sistema tradizionale è il sistema nervoso centrale che da un impulso elettrico affinché il muscolo si contragga. Nell’EMS Training avviene questo ed in più vi è un software esterno che da ulteriori contrazioni ai distretti muscolari rendendo il sistema assai più performante. I programmi sono definiti come impostazioni basate su diversi parametri come tempi d’impulso, la larghezza d’impulso, tempo di pausa.

EMS Training Wireless GetBusy

I programmi sono definiti come impostazioni basate su diversi parametri come tempi d’impulso, la larghezza d’impulso, tempo di pausa, ecc. che generano un impulso. Entro il tempo desiderato sarà emesso per la durata precedentemente selezionata. Questo fa sì che sia possibile impegnarsi in un allenamento freestyle.

• la frequenza degli impulsi è specificata in hertz

• ogni impulso provoca un diverso tipo di contrazione muscolare

• 7 hz – miglioramento della circolazione sanguigna e attivazione metabolica

• 85 hz – stimolazione ottimale e profonda della muscolatura

• 100 hz – deionizzazione e sollievo dal dolore.

Versione standard o advanced? Le differenze

La versione standard dell’EMS Training Professional è la versione base della tuta. Possiede i 6 programmi base (dimagrimento, forza, relax, modalità cellulite, potenza, vip), parametri e frequenza larghezza di impulso, accelerazione, rampa di ascesa e orario di lavoro. L’allenamento è quindi regolabile secondo le modalità brucia grassi, forza, cardio, professionale, relax e vip.

La versione advanced si caratterizza per la presenza all’interno del software di una pagina specifica (registro allenamenti) per monitorare tutti i dati inerenti al cliente utente, da cui si può ripartire nella sessione successiva di allenamento, dando enormi vantaggi al personal trainer che utilizza l’app in termini di tempo e risultati e di personalizzazione del workout. I parametri registrati sono: nome e cognome, data di nascita, peso e altezza, foto del cliente, tempo di allenamento, durata dell’impulso, durata pausa d’impulso, frequenza e ampiezza dell’impulso, rampa in ingresso e in uscita, valori braccia – pettorali – addominali – spalle – dorsali – lombari – glutei – gambe.

Caratteristica innovativa nel software è che il device può connettere e allenare fino a 4 persone contemporaneamente con valori diversi per esigenze individuali.

EMS Training: la power suit

Ogni tuta comprende 20 elettrodi, coprendo così ben 300 muscoli corporei. Completamente senza fili, permette massima libertà di movimento. Allenamento possibile a casa ma anche all’aperto. La tuta per lavorare non necessita di essere bagnata, a differenza di tutte le altre power suits in commercio.

Aumenta la performance di qualsiasi attività fisica che decidi di svolgere.

Le taglie disponibili: XXXS (h 150/155cm peso 45/48kg); XXS (h 155/160cm peso 50/55kg); XS (h 160/165cm peso 52/60kg); S (h 165/170cm peso 60/70kg); M (h 170/175cm peso 70/75kg); L (h 175/180cm peso 79/80kg); XL (h 180/185cm peso 80/90kg); XXL (h 185/190cm peso 90/100kg).

La produzione 100% italiana è ciò che contraddistingue le attrezzature GetBusy e la rende la scelta migliore per chi vuole dedicarsi al dimagrimento, al wellness, alla remise en forme con un metodo all’avanguardia e una tecnologia affidabile e testata nei nostri laboratori.