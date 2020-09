Emmy Awards 2020: in diretta su Rai4 la cerimonia di consegna

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmetterà in esclusiva assoluta per l’Italia la cerimonia di consegna degli “Emmy Awards“: una lunga ed emozionante maratona in compagnia dei protagonisti delle serie americane più amate dal pubblico e apprezzate dalla critica.

L’evento andrà in onda a partire dalle ore 01.45 e, nell’edizione italiana, sarà caratterizzato dal commento in studio della conduttrice radiofonica e televisiva Carolina Di Domenico e del giornalista ed esperto di serialità televisiva Andrea Fornasiero. Ospite d’onore della diretta, il fumettista Zerocalcare, che parlerà di serialità televisiva, contaminazione multimediale e i nuovi orizzonti del pop.

A causa dell’emergenza Coronavirus, la cerimonia degli Emmy Awards non si svolgerà, come di consuetudine, al Microsoft Theatre di Los Angeles, in presenza dei candidati e del pubblico, ma i vari nominati saranno in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel, in uno spettacolo d’intrattenimento unico nella storia degli Emmy® Awards.

Assegnati ogni anno dalla Academy of Television Arts & Sciences, i Primetime Emmy® Awards sono il più importante riconoscimento americano e internazionale alla produzione seriale televisiva. Un appuntamento storico, che ha consacrato e celebrato, nel corso dei decenni, il meglio dell’industria televisiva a stelle e strisce: dai telefilm classici in bianco e nero, alla nuova età dell’oro della serialità, dell’ultimo quarto di secolo.

Con la conclusione, lo scorso anno, della serie dei record “Il Trono di Spade”, vincitrice di ben 59 premi Emmy e presto sugli schermi di Rai4 con l’ultima stagione, quest’anno la classifica delle nomination è guidata con 11 candidature da “Watchmen”, la serie drama HBO tratta dal graphic novel di Alan Moore. Seguono, rispettivamente con dieci e nove nomination, il dramma familiare “Succession” e il thriller, con Jason Bateman e Laura Linney, “Ozark”.

La replica della cerimonia sarà trasmessa su Rai4 lunedì 21 settembre, in seconda serata.