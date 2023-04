Elvis è un bambino nato e cresciuto a Quarticciolo, una borgata romana in cui gli spacciatori sono operativi 24h, mentre nel parchetto accanto i bambini giocano sulle giostre. Elvis ha 10 anni, e passa le sue giornate per strada, conosce il quartiere e i suoi abitanti, è a suo agio più con i grandi che con i piccoli. Il vecchio pazzo del quartiere lo guiderà in un’avventura particolare chissà se Elvis riuscirà a cogliere il senso delle sue parole?

Videomessaggio del regista Fabrizio Fanelli

SCHEDA

DURATA: 13’12’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: FABRIZIO FANELLI

ETÀ: 32

GENERE: BIOGRAFICO

PRODUZIONE: ANTONIO MESSINO, TAMARRO RUGGIERO E IMAGE HUNTERS

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: Sì

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: BIANCO E NERO

SCENEGGIATURA: ELVIS GRIMALDI, FABRIZIO FANELLI, FRANCESCO MARCHINI

SOGGETTO: FABRIZIO FANELLI

TEMATICA DEL CORTO: DISUGUAGLIANZE SOCIALI

CAST ARTISTICO:

Elvis Grimaldi (Elvis) Alberto Testone (Vecchio Pazzo) Alessandro Bernardini (Macellaio) Elisa Menchicchi (Maestra) Federico Le Pera (Passante) Gianmarco Speranzini (Delinquente 1) Alessandro Iammella (Motociclista) Gabriel Coccia (Passante) Marco Iacobelli (Barbiere) Michele Sugarelli (Attivista) Cosimo Coppola (Carcerato) Mago Paolo (Mago)

CAST TECNICO:

Elvis Grimaldi Fabrizio Fanelli Francesco Marchini (Scritto da) Antonio Messino Ruggiero Tammaro Image hunters (Prodotto da)

Giovanni Peyrone (DOP) Blu Borgstrom (Steadycam) Teo Torresi (Assistente operatore) Davide Faustico Milad Carrara (Aiuto operatore)

Riccardo Messino (Drone) Giorgia Ruggiano (Scenografia) Davide Gaudenzi Azzurra Stirpe (Suono)

Alfredo Angelo Orlandi (Montaggio) Giacomo Lazotti (Supervisore musicale) Alessandro Giustini (Colonna sonora) Cristian Cima (Assistente Colonna sonora) Silvia Giustini (Pianoforte) Ylenia Vallario (Clarinetto) Lorenzo Sidoti (Post-produzioni audio) Akira Callea (Pyramid Studio) (Mix&master) Federico Papagna (Aiuto regia) Giulia Greco Sara Morelli (Assistenti di Regia)

Elena Negri (Data Manager) Giacomo Mazzocchi (Segretario di produzione) David di Tullio Eugenio Barracchini (Gaffer)

Lorenzo Landi (Grip) Valentina Domante (Costumi) Roberta Micozzi Alessandra Barlaan (Trucco) Michele Sugarelli Pietro Vicari (Location)