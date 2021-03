Elena Ballerini: “Siate la massima versione di voi stessi”

Il lockdown continua a spegnere e riaccendere l’Italia, ma il desiderio di allenarsi e mantenersi in forma resta sempre acceso. Molti atleti e fitness model mostrano sui social le proprie sessioni di allenamento, per motivare chi deve allenarsi in casa o chi può beneficiare delle palestre outdoor.

Molti studi rivelano come lo sport aiuti a superare la fase travagliata che stiamo attraversando per continuare a darsi degli obiettivi e raggiungerli: la dimostrazione è l’aumento di fatturato di molte aziende che si occupano di integratori e di beauty.

La conduttrice tv Elena Ballerini ci racconta come lo sport abbia rivoluzionato e migliorato la sua vita dopo la maternità e come le sia di supporto in questo anno così strano per tutti noi.

Come stai vivendo il lockdown da un punto di vista sportivo?

Continuo ad allenarmi a prescindere dal colore della zona in cui mi trovo. Allenarmi mi dà il giusto ritmo per continuare a correre verso i miei obiettivi e le soddisfazioni che desidero raggiungere. Questo nuovo mondo fatto di luci che si accendono e spengono con un’intermittenza imprevedibile ci costringe a evolverci verso una reinterpretazione dei tempi e degli spazi: l’aria aperta, le palestre outdoor e le proprie abitazioni. L’importante è continuare a farlo.

Ci racconti un po` del tuo stile di vita abituale?

Sono una mamma a tempo pieno perché il mio bimbo non va ancora all’asilo, oltre ad essere una lavoratrice dello spettacolo. Inoltre ogni tanto cerco di dare una mano, nei limiti del possibile, a mio marito poiché essendo un libero professionista lavora h24, perciò ho una vita abbastanza frenetica. Nonostante gli impegni, però, trovo sempre il tempo di prendermi cura di me stessa attraverso allenamenti mirati e ritmi di sonno corretti.

Quali sono le regole principali che ti aiutano a essere sempre in ottima forma?

Cerco di dormire sempre almeno 8 ore, di allenarmi 4 volte alla settimana e mangiare spesso senza esagerare con le quantità. Cerco di introdurre nella mia dieta le giuste quantità di proteine, carboidrati e grassi. Non seguo diete severe perché credo danneggino la psiche soprattutto in fasi della vita molto stressanti. Quando desidero un tiramisù non me ne privo e poi con l’allenamento cerco di mitigarne le conseguenze.

Sei anche una mamma giovane e lavori sempre. Come riesci a trovare il tempo per fare sport e essere attenta all’alimentazione?

Alterno allenamenti aerobici che posso eseguire a casa e quindi accanto al mio bimbo che gioca con i suoi peluche, a sessioni di body building in palestra. Attualmente, dato il protocollo Covid, mi alleno in palestre all'aperto. Nelle sessioni spesso cerco di utilizzare carichi pesanti per ottenere l'iper tono. Ci sono giornate in cui può capitare di non riuscire a sollevare i soliti carichi a causa dello stress psico fisico. Viviamo in un mondo caotico dove il tempo sembra scorrere troppo in fretta. Il body building, per chi lo pratica esclusivamente per un risultato di forma fisica e non come competizione sportiva, è una sfida con se stessi. Talvolta non raggiungere i risultati attesi può essere un motivo di scoraggiamento perciò è importante arrivare pronti, forti e resistenti.

Ci sveli qualche segreto? Come fai a mantenere la pelle del viso così fresca e illuminata?

Idrato spesso la pelle, sia al mattino che alla sera da quando ho 21 anni grazie ai consigli della mia amica Tiziana che mi ha instradato, per fortuna presto, sul sentiero della cura della propria persona. Utilizzo una crema rivitalizzante al mattino ed una nutriente la sera.

Potresti dare qualche consiglio al nostro pubblico? Quali sono le regole base che bisogna seguire tutti i giorni per avere la bellezza naturale come la tua?

Innanzitutto ti ringrazio per la considerazione della mia forma fisica: fate sport, a qualunque ora del giorno e pure della notte e non rinunciate ad essere la massima versione di voi stessi.