“El Bambinel a Milano” torna per la seconda edizione. Appuntamento al 19 dicembre

“El Bambinel a Milano“: torna, per la seconda edizione, la Rappresentazione della Natività sotto la formula del presepe vivente con persone comuni che, vestite con gli abiti dell’epoca, riproducono arti e mestieri del tempo.

L’iniziativa promossa dalla parrocchia Sant’Andrea di via Crema – a Porta Romana – vuole essere un omaggio alla tradizione del Natale e allo stesso tempo un viaggio nella memoria, alla ricerca delle tradizioni della Milano che fu. Trecento le persone coinvolte (tra le quali anche i detenuti della casa circondariale di Opera) tutte animate dal desiderio di stare insieme e fare qualcosa di interessante per la collettività. Sarà un incontro fra diverse generazioni dove ciascuno porterà la propria competenza, entusiasmo e tempo per contribuire, a titolo gratuito, alla ideazione e realizzazione del progetto. Tutto lo staff è già al lavoro.

Queste le dichiarazioni degli organizzatori de “El Bambinel a Milano“. «La nostra nuova sfida per fare ancora più bello e più emozionante un bellissimo momento di una rappresentazione unica come la nascita di Gesù dev’essere basata su tutti quegli ingredienti che servono per fare del bene. La nostra storia parte da un idea folle ma intensa e oggi vogliamo ancora di più coinvolgere non solo le famiglie del quartiere porta Romana ma di tutta la città di Milano. Abbiamo cercato di coinvolgere le moltissime associazioni di volontariato che operano all’interno della nostra meravigliosa città! Questo è il Bambinel».

Appuntamento al 19 dicembre.