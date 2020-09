Edoardo Ferrario: in esclusiva su RaiPlay il suo nuovo show “Paese Reale”

Dopo “Diamoci un tono”, la comicità originale e irriverente di Edoardo Ferrario torna su RaiPlay con “Paese Reale”, one man show che debutterà sulla piattaforma streaming della Rai il prossimo 24 settembre.

Dalla crisi climatica alla sharing economy passando per l’immigrazione alle relazioni ai tempi delle app di incontri: nel corso di questa nuova avventura televisiva – otto puntate a cadenza settimanale, da trenta minuti ciascuna, prodotte da RaiPlay con Tamago – l’attore racconterà il nostro Belpaese attraverso i vizi, le virtù e le contraddizioni che lo caratterizzano. In scena la parodia di un autentico talk show di approfondimento giornalistico dove Ferrario, sfruttando le sue doti di trasformista, farà tutto interpretando sia il conduttore sia i tredici ospiti che intervisterà di volta in volta. “Abbiamo voluto sdrammatizzare il momento che stiamo vivendo che comunque ha coinvolto tutti indistintamente” ha dichiarato Edoardo Ferrario a margine della conferenza stampa del primo show della nuova stagione televisiva di RaiPlay, aggiungendo: “Sicuramente l’esperienza del lockdown ha cambiato la scrittura del programma, perché ho dovuto fare 13 personaggi tutti da solo”. Dal giovane espatriato a Londra in fuga dall’Italia allo chef influencer, Ferrario proporrà una galleria di personaggi che rappresentano l’Italia di oggi, cioè quel “paese reale” che tanto viene evocato nel linguaggio giornalistico con risultati destabilizzanti.

“Sono orgogliosa di proporre al pubblico “Paese Reale”, la produzione originale RaiPlay che inaugura la nuova stagione dell’intrattenimento comico sulla piattaforma digitale Rai”, sottolinea Elena Capparelli Direttore di RaiPlay. “Un programma innovativo che saprà far ridere gli spettatori attraverso una sottile parodia della società contemporanea. La scelta di un talento come Edoardo Ferrario nasce dall’obiettivo di consolidare il posizionamento dell’offerta RaiPlay sul pubblico giovane. Con “Paese Reale” RaiPlay rinnova la propria mission di editore orientato alla sperimentazione e alla contaminazione dei generi, in un’ottica di ricerca di nuovi linguaggi che sappiano coinvolgere non solo il pubblico digitale, ma anche quello tradizionale”.

Edoardo Ferrario e Neri Marcorè

Di settimana in settimana il Dott. Ferrario fa intervenire cinque o sei ospiti assolutamente impreparati e poter sostenere, all’inizio di ogni puntata, che “A Paese Reale contano le opinioni… e i fatti li mettiamo da parte!”. Al fianco di Edoardo Ferrario saranno anche presenti: Neri Marcoré, Caterina Guzzanti, Rocco Tanica, Emanuela Fanelli e Michela Giraud.

Chi è Edoardo Ferrario?

Imitatore e personaggio noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a “Quelli che il calcio” e “Stati Generali” di Serena Dandini, nonché per i suoi comedy special pubblicati anche su RaiPlay, Ferrario è amato pure dal pubblico digital, in particolare tra i millennials, grazie a format originali come “Esami.”