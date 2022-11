Doreca Show: Antonio Delle Donne special guest a Pontedera

Venerdì 18 novembre 2022, alle ore 18.00, riflettori puntati sul nuovissimo Store di Pontedera Doreca – Un Mondo da Bere, in Via Don Milani, 1. Antonio Delle Donne, special guest della serata, insieme alla band Kalibro 70, darà vita al primo appuntamento del Doreca Show, la puntata zero di una kermesse che porterà Antonio in giro per l’Italia e ci accompagnerà alla scoperta dell’innovativo format del Gruppo Doreca, il primo store interamente dedicato al beverage in Europa, con un assortimento di oltre 7.000 prodotti tra vini, birre, alcolici, bevande, oli ed acque.

Antonio Delle Donne

Per il pre-opening party di Pontedera, Antonio ci guiderà in un viaggio tra le voci più apprezzate del panorama musicale italiano e internazionale: da Renato Zero a Ligabue, passando per Michael Jackson e Louis Armstrong andrà in scena uno show musi-comico accompagnato dalla band Kalibro 70.

Tutte le tappe italiane del Doreca Show, di cui Antonio sarà protagonista, guest e testimonial, celebreranno la cultura del buon bere e i valori enogastronomici del nostro Paese. Come rappresentante del made in Italy a livello internazionale, Antonio Delle Donne è stato da poco premiato da Feder Mestieri per essersi distinto nelle sue arti di presentatore, cantante, imitatore e cabarettista che lo rendono uno showman completo.