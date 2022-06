“Donne di oggi. Business & Life”: grande successo per il party inaugurale di lancio della rivista

Giovedì 26 maggio alle ore 18:00 presso il Circolo Due Ponti Sporting Club si è tenuto il party inaugurale del lancio della rivista “DONNE DI OGGI. Business & Life“.

Tra i tanti personaggi presenti insieme a Janet De Nardis (a cui è stato affidato il compito di dirigere la rivista), anche Savino Zaba, Brigitta Boccoli, Cristian Marazziti, Roberta Beta, Elena Russo, Demetra Hampton, Annalisa Aglioti, Gianluca Gugliarelli, Alina Person, Simone Gallo e molti altri..

Il magazine è diventato una costola della grande famiglia di RID già conosciuta per Radio Rid 96.8 FM, e vedrà come protagonisti artisti del mondo dello spettacolo, imprenditori e imprenditrici, ma anche mamme che sono esempi del nostro tempo.

Janet De Nardis e Michelle Marie Castiello

In merito al lancio della rivista l’editrice Michelle Marie Castiello ha dichiarato: “Con la sua realizzazione vorrei lasciare un segno ed essere un sostegno al mondo femminile dando consigli e supporto alle donne che vogliono dare una svolta alla propria vita”. E’ con questo auspicio che DONNE DI OGGI. Business & Life entra nelle nostre vite andando ad imporsi in una fetta di mercato ancora troppo trascurata. Le firme sono davvero tante: nella maggior parte dei casi si tratta di professionisti che affrontano tematiche inerenti il proprio settore, per offrire reale sostegno e consigli utili alle lettrici e ai lettori del magazine. L’universo RID ha uno sguardo privilegiato al mondo femminile, ma è inclusivo e chiama a sé uomini e ogni altra persona che voglia camminare mano nella mano con le donne, infatti non mancano rubriche come quella dell’angolo dei papà o interviste ad imprenditori di rilievo come Emanuele Tornaboni Presidente del Circolo Due Ponti sporting Club di Roma, fino ad arrivare al mondo green.

Si tratta di un vero e proprio cambiamento nell’editoria moderna, che rappresenta un luogo ideale per poter esaltare il motore economico della nostra società, grazie anche a rubriche come quella del telefono rosa . Il primo numero vede in copertina una splendida Claudia Gerini che parla della sua esperienza nel ruolo di regista alla direzione di Tapirulàn, mentre tra le interviste di punta troviamo Giusy Ferreri e il suo nuovo approccio alla vita e alla musica grazie al rapporto con la figlia! Angelo Jannone ci parla di finanza etica, con Francesca Cassia affrontiamo l’universo dell’Odaka Yoga, con Chef Natale apriamo stuzzichiamo il palato, mentre Eleonora Di cocco ci porta verso il mondo della magia. Imprenditoria, maternità e benessere sono i punti chiave da cui si dipana un viaggio coinvolgente e rassicurante con professionisti e appassionati di cui non potrete più fare a meno.