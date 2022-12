Dolci da preparare in vista del Natale

Quando inizia la stagione invernale, l’aria natalizia comincia a farsi sentire, così come la voglia di cimentarsi in dolci preparazioni. Cosa c’è di meglio di una torta o di un plumcake soffice e profumato? Quest’ultimo è un dolcetto buonissimo, che può essere servito con una cioccolata calda e qualche pezzettino di torrone. Se abbiamo ospiti, oppure vogliamo concedere un trattamento speciale alla nostra famiglia, ecco le idee per celebrare insieme la festa più bella dell’anno. Abbiamo scelto appositamente solo preparazioni veloci, perché sotto le feste gli impegni in cucina sono davvero tanti!

Tortine al mascarpone e cioccolato

Il pandoro è buono così com’è, ma puoi usarlo anche per preparare delle velocissime tortine. Sbriciola il pandoro e unisci il mascarpone. Pressa il composto ottenuto in stampi per muffin precedentemente ricoperti di pellicola trasparente, fino ad arrivare a metà dello stampo. Poi, farcisci con un cucchiaio abbondante di crema al cacao. Ricopri con dell’altro impasto di pandoro e mascarpone. Lascia riposare in frigorifero per qualche ora, poi estrai le tortine dagli stampi e servi in tavola.

Cheesecake di torrone

Stupisci i tuoi cari con questo dolce facile e originale. La base è la stessa del cheesecake tradizionale. Per la crema, invece, sciogli del torrone bianco insieme a 50 ml di latte e poi unisci la panna montata (meglio usare quella vegetale). Sistema la crema sopra al dolce, lisciando la superficie con una spatola. Guarnisci con scaglie di mandorle e metti in frigo per qualche ora.

Girelle di Natale

Anche questo è un dolce facilissimo da preparare e che non ha bisogno di cottura. Su una spianatoia, metti 7/8 fette di pane per tramezzini, una accanto all’altra, con i bordi sovrapposti. Passa il matterello sopra il pane, così che si appiattisca e i bordi si uniscano. Stendi sul pane uno spesso strato di ricotta e crema di cioccolato, precedentemente amalgamate insieme in una ciotola. Arrotola il pane con delicatezza e ricopri con un altro po’ di crema al cioccolato e ricotta. Fai raffreddare in frigo per un paio d’ore, poi taglia a fette il dolce.

Cioccolatini “gourmet”

Hai dei cioccolatini grandi e vuoi servirli in modo originale? Mettili a testa in giù, poi aggiungi un ricciolo di panna su ciascuno e, sopra, una fragola intera capovolta. Per un effetto ancora più natalizio, disponili su un piatto come a formare un cerchio e, intorno, guarnisci con pezzetti di abete.

Stelline di pasta sfoglia

Si tratta di una preparazione semplicissima. Con gli stampi a forma di stella, taglia la pasta sfoglia e poi spennella dell’uovo su ciascun pezzo. Metti in forno a 180°. Una volta cotte, metti sopra a ciascuna stella un ricciolo di crema al cioccolato e abbondante zucchero a velo.

Alcuni suggerimenti per presentare i dolci natalizi

Se hai cucinato i muffin, prova a disporli a forma di albero. Poi, guarnisci ciascun muffin con la glassa verde (per la chioma) e cioccolato (per il fusto). Completa con piccole sfere di cioccolato colorate, che sembreranno palline appese all’albero e con stelline di zucchero.

Oppure, puoi creare un albero in “effetto 3D”. Prendi un muffin e metti sopra di esso un cono di cialda ripieno di lenti di cioccolato. Ricopri completamente il cono (fino alla punta) con riccioli di glassa per torte di color verde e poi spolvera con abbondante zucchero a velo.