“Dolce quiz”, sesta e ultima puntata per il programma di Rai2

Sesto e ultimo appuntamento con “Dolce quiz“, il programma dove chi vince può deliziare il proprio palato, in onda sabato 27 novembre a mezzogiorno su Rai2. A condurre la trasmissione c’è Alessandro Greco. Accanto a lui, due protagonisti del mondo del dolce: il Maestro Pasticcere più famoso della tv Ernst Knam e Alessandra Mion Knam (Frau Knam) che in occasione dell’ultima puntata faranno una sorpresa al pubblico a casa. A completare il cast, il sommelier Filippo Bartolotta e gli inviati Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto.

Anche nel corso della sesta puntata gareggeranno due coppie. A sfidarsi ci saranno lo showman Niccolò Torielli, accompagnato dal suo amico d’infanzia Fabio Zardi, contro la conduttrice Elena Ballerini, affiancata dalla sua amica attrice Raffaella Camarda.

Prima della sfida, le coppie si vedranno recapitare a casa una “sweet box” piena di ingredienti per preparare una torta o un altro dolce a loro piacimento che, al termine del gioco, verrà assaggiato e giudicato dal Maestro Knam e da Frau Knam. Niccolò e Fabio proporranno un ciambellone alla frutta. Quest’ultima sarà anche l’ingrediente principale della crostata di Elena e Raffaella. In ogni manche del gioco, i concorrenti si vedranno passare sotto il naso le gustose creazioni dolciarie che potranno assaggiare solo rispondendo esattamente alle domande del quiz. Il premio finale, oltre a una variegata carrellata di dolci, sarà la monumentale Knam d’Or: creazione esclusiva del Maestro Knam realizzata per “Dolce Quiz”.

In occasione del gran finale della trasmissione, i Knam, direttamente dal loro laboratorio, spiegheranno ai telespettatori a casa, ma anche ai concorrenti in studio, come realizzare la crema vulcanica e alcune torte a sorpresa.

“Dolce Quiz” è prodotto da Twister film. Il format nasce da un’idea di Maurizio Monti e di Giovanni Amico ed è scritto da Andrea Quartarone, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli. La regia è firmata da Maurizio Monti.